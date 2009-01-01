Пиар на войне. Кто подсказал Прилепину и Охлобыстину ехать на Донбасс

Экзотические персонажи не могут кардинально изменить но задают нужный вектор общественному мнению россиян, говорит Максим Розумный.
Об этом доктор политических наук, заведующий отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Максим Розумный рассказал в комментарии "Главреду".
"Вопрос в том, насколько самостоятельными являются эти фигуры, то есть являются ли эти их действия самопиаром, или такие решения и идеи им "подсказали" стратегические центры управления "гибридной войной". В принципе, можно рассматривать обе версии", — говорит политический эксперт.
"С одной стороны, для таких ура-патриотических деятелей, как Прилепин и Охлобыстин, сейчас сложился удобный момент заявить о себе и получить широкую огласку. Но я не думаю, что это существенно повлияет на отношение российского общества к войне на Донбассе. Поэтому, скорее всего, все это сработает как пиар именно этих лиц", — уверен политолог.
"Но есть, очевидно, и стратегический, более общий, расчет. Дело в том, что противостояние у западных границ России, его мобилизационный потенциал, популярность, а также героический ореол, безусловно, теряются сегодня. Во-первых, уходит время, во-вторых, многие факты элементарных смертей военнослужащих, в-третьих, отсутствие понятных перспектив и очевидных побед, — все это снижает моральный дух и веру в это дело вообще. Это касается и самих боевиков, и российского общества, которое все это должно поддерживать, тем самым легитимируя действия Кремля в отношении Украины", — считает эксперт.
"К тому же, последние зачистки "Моторолы" и "Гиви" требуют какой-то положительной компенсации. Очевидно, что действия Прилепина и заявление Охлобыстина стоит рассматривать именно в таком комплексе", — поделился мнением завотделом развития полсистемы Нацинститута стратегических исследований.
"То есть, с одной стороны, россияне не получают ничего хорошего от этой войны уже давно, а с другой — случаются такие ситуации, как с "Гиви" и "Моторолой", которые, как признают сами боевики, могут посеять панику. Собственно, чтобы противостоять этому, дать новую эмоциональную окраску и личностные примеры поддержки "русской весны" на данном этапе, когда в нее мало кто верит в России, в Кремле и прибегли к таким мерам. К тому же, Прилепин, Охлобыстин — это довольно экзотические персонажи. Они не претендуют на то, чтобы кардинально изменить мнение, но они задают нужный вектор общественному мнению россиян", — резюмировал Максим Розумный.
Напомним, украинский поэт, эссеист и политолог Владимир Цибулько рассказал в комментарии "Главреду", что Кремль хочет пропустить через войну на Донбассе креативный класс вроде Прилепина и Охлобистына.
Больше мнений экспертов читайте в статье "Главреда": "Творческий десант" из России: зачем Кремлю деятели культуры в рядах боевиков?
фото: kp.ru