Пиар на войне. Кто подсказал Прилепину и Охлобыстину ехать на Донбасс

Экзотические персонажи не могут кардинально изменить но задают нужный вектор общественному мнению россиян, говорит Максим Розумный.

Максим Розумный Главред

То, что российский писательбоевиков ДНР, а также заявления актера Ивана Охлобыстина о том, что он мог бы стать рядовым в рядах боевиков, — это своего рода пиар-акция.

Об этом доктор политических наук, заведующий отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Максим Розумный рассказал в комментарии "Главреду".

"Вопрос в том, насколько самостоятельными являются эти фигуры, то есть являются ли эти их действия самопиаром, или такие решения и идеи им "подсказали" стратегические центры управления "гибридной войной". В принципе, можно рассматривать обе версии", — говорит политический эксперт.

"С одной стороны, для таких ура-патриотических деятелей, как Прилепин и Охлобыстин, сейчас сложился удобный момент заявить о себе и получить широкую огласку. Но я не думаю, что это существенно повлияет на отношение российского общества к войне на Донбассе. Поэтому, скорее всего, все это сработает как пиар именно этих лиц", — уверен политолог.

"Но есть, очевидно, и стратегический, более общий, расчет. Дело в том, что противостояние у западных границ России, его мобилизационный потенциал, популярность, а также героический ореол, безусловно, теряются сегодня. Во-первых, уходит время, во-вторых, многие факты элементарных смертей военнослужащих, в-третьих, отсутствие понятных перспектив и очевидных побед, — все это снижает моральный дух и веру в это дело вообще. Это касается и самих боевиков, и российского общества, которое все это должно поддерживать, тем самым легитимируя действия Кремля в отношении Украины", — считает эксперт.

"К тому же, последние зачистки "Моторолы" и "Гиви" требуют какой-то положительной компенсации. Очевидно, что действия Прилепина и заявление Охлобыстина стоит рассматривать именно в таком комплексе", — поделился мнением завотделом развития полсистемы Нацинститута стратегических исследований.

"То есть, с одной стороны, россияне не получают ничего хорошего от этой войны уже давно, а с другой — случаются такие ситуации, как с "Гиви" и "Моторолой", которые, как признают сами боевики, могут посеять панику. Собственно, чтобы противостоять этому, дать новую эмоциональную окраску и личностные примеры поддержки "русской весны" на данном этапе, когда в нее мало кто верит в России, в Кремле и прибегли к таким мерам. К тому же, Прилепин, Охлобыстин — это довольно экзотические персонажи. Они не претендуют на то, чтобы кардинально изменить мнение, но они задают нужный вектор общественному мнению россиян", — резюмировал Максим Розумный.

Напомним, украинский поэт, эссеист и политолог Владимир Цибулько рассказал в комментарии "Главреду", что Кремль хочет пропустить через войну на Донбассе креативный класс вроде Прилепина и Охлобистына.

Больше мнений экспертов читайте в статье "Главреда": "Творческий десант" из России: зачем Кремлю деятели культуры в рядах боевиков?

фото: kp.ru