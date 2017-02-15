Пиар на войне. Кто подсказал Прилепину и Охлобыстину ехать на Донбасс

15 февраля 2017, 17:11

Экзотические персонажи не могут кардинально изменить но задают нужный вектор общественному мнению россиян, говорит Максим Розумный.

Максим Розумный

То, что российский писатель Захар Прилепин занял должность заместителя командира батальона боевиков ДНР, а также заявления актера Ивана Охлобыстина о том, что он мог бы стать рядовым в рядах боевиков, — это своего рода пиар-акция.

Об этом доктор политических наук, заведующий отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Максим Розумный рассказал в комментарии "Главреду".

"Вопрос в том, насколько самостоятельными являются эти фигуры, то есть являются ли эти их действия самопиаром, или такие решения и идеи им "подсказали" стратегические центры управления "гибридной войной". В принципе, можно рассматривать обе версии", — говорит политический эксперт.

"С одной стороны, для таких ура-патриотических деятелей, как Прилепин и Охлобыстин, сейчас сложился удобный момент заявить о себе и получить широкую огласку. Но я не думаю, что это существенно повлияет на отношение российского общества к войне на Донбассе. Поэтому, скорее всего, все это сработает как пиар именно этих лиц", — уверен политолог.

"Но есть, очевидно, и стратегический, более общий, расчет. Дело в том, что противостояние у западных границ России, его мобилизационный потенциал, популярность, а также героический ореол, безусловно, теряются сегодня. Во-первых, уходит время, во-вторых, многие факты элементарных смертей военнослужащих, в-третьих, отсутствие понятных перспектив и очевидных побед, — все это снижает моральный дух и веру в это дело вообще. Это касается и самих боевиков, и российского общества, которое все это должно поддерживать, тем самым легитимируя действия Кремля в отношении Украины", — считает эксперт.

"К тому же, последние зачистки "Моторолы" и "Гиви" требуют какой-то положительной компенсации. Очевидно, что действия Прилепина и заявление Охлобыстина стоит рассматривать именно в таком комплексе", — поделился мнением завотделом развития полсистемы Нацинститута стратегических исследований.

"То есть, с одной стороны, россияне не получают ничего хорошего от этой войны уже давно, а с другой — случаются такие ситуации, как с "Гиви" и "Моторолой", которые, как признают сами боевики, могут посеять панику. Собственно, чтобы противостоять этому, дать новую эмоциональную окраску и личностные примеры поддержки "русской весны" на данном этапе, когда в нее мало кто верит в России, в Кремле и прибегли к таким мерам. К тому же, Прилепин, Охлобыстин — это довольно экзотические персонажи. Они не претендуют на то, чтобы кардинально изменить мнение, но они задают нужный вектор общественному мнению россиян", — резюмировал Максим Розумный. 

Напомним, украинский поэт, эссеист и политолог Владимир Цибулько рассказал в комментарии "Главреду", что Кремль хочет пропустить через войну на Донбассе креативный класс вроде Прилепина и Охлобистына.

Больше мнений экспертов читайте в статье "Главреда": "Творческий десант" из России: зачем Кремлю деятели культуры в рядах боевиков?

фото: kp.ru

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс писатель эксперт политолог Розумный Охлобыстин замполит Прилепин
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
04:33
Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать
04:06
Американская модель позировала в прозрачном платье, опубликованы фото
03:34
В Швеции нудисты устроили скандал из-за купающихся коров
03:01
Стало известно, как и почему происходит старение организма
02:28
Эксперт объяснил, как новые западные санкции повлияют на агрессию Кремля
02:08
Мухарский в новом клипе спел о высокооплачиваемых путанах: опубликовано видео Видео
01:45
В России блогер-священник назвал противозаконным клип Лободы: опубликовано видео Видео
01:31
В США жителей испугали гигантские облака-цунами: опубликовано видео Видео
01:10
В Минобразования назвали дату первого звонка в школах
00:39
"В Турции вылизывают, а здесь плюют". Россияне критикуют цены и сервис в Крыму Видео
00:11
В порту Херсона задержали санкционное судно из России
10 августа, пятница
23:55
Нардепы Мосийчук и Лещенко подрались после эфира из-за ориентации Ляшко Видео
23:52
150-килограммовая модель Тесс Холлидей шокировала поклонников похудением: опубликовано видео Видео
23:41
"Судьба священника непроста": украинский священник рассказал, кто определит вину церковников, которые сотрудничали с "ЛДНР"
23:26
Политолог сделал прогноз о вероятном финансовом кризисе в Украине
23:08
"Калаш святой и ракеты быстры": Сеть смеется над российской "медалью" за "сопротивление НАТО"
22:56
Трамп увеличил пошлины на металл из Турции и обвалил лиру
22:37
Греция решила отозвать своего посла из РФ - СМИ
22:30
Супрун объяснила оплату благотворительных взносов в больницах
22:07
Лавров нагло "наехал" на Помпео из-за новых санкций против России
21:48
В Испании у исполнителя хита "Despacito" похитили два миллиона долларов
21:38
Организовать бунт в СИЗО "торнадовцам" помогли сотрудники учреждения - Минюст
21:19
ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности Видео
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Фото
20:48
Индийский политик явился в парламент в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса Видео
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять