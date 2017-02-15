"Творческий десант" из России: зачем Кремлю деятели культуры в рядах боевиков?

Эксперты рассказали, почему российские писатели и актеры стремятся воевать в "ЛНР" и "ДНР".
В рядах боевиков, которые воюют в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, в последнее время наблюдаются не только потери (ликвидация "Гиви" и "Моторолы"), но и пополнения личного состава. Так, российский писатель Захар Прилепин занял должность заместителя командира батальона спецназа боевиков. Прилепин уже успел получить звание "майора армии ДНР", ведь с 2015 года является советником главаря "Донецкой народной республики" Александра Захарченко.
"Совершенно очевидно, что Донбасс — это зона ответственности не перед жителями Донбасса или Украины, а перед будущим России. Если нам здесь удастся чего-то добиться, значит у нас получится везде, на любых направлениях", — считает Прилепин.
При этом новоиспеченный боевик заявляет весьма амбициозные цели. "Киев — конечная цель. Скрывать не станем. Киев — русский город. Русский украинский город. Наше дело маленькое. Наверху решат", — сказал Прилепина.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя участие писателя в бандах боевиков на Донбассе, отметил, что граждане России в самом деле есть в ЛНР и ДНР.
"Действительно, есть граждане России, как и граждане других стран Западной Европы, Восточной Европы, которые по различным соображениям — по зову сердца или по иным соображениям — отправляются в эти непризнанные "республики" и находятся там по различным поводам", — заявил пресс-секретарь Путина, добавив: "Это факт, который мы констатируем".
Однако не успела общественность обсудить и осознать такое "творческое пополнение" в рядах боевиков, как прозвучало заявление еще одной творческой личности из России. На этот раз российский актер Иван Охлобыстин, который не раз высказывался в поддержку боевиков ЛНР и ДНР и поддерживал действия Кремля относительно Украины, сказал о том, что вполне мог бы стать рядовым в рядах боевиков.
"Вряд ли я стал бы медиком, потому что я не медик. Вряд ли замполитом, потому что не имею соответствующее образование. Что-нибудь рядовое, как все обычные люди. Я человек простой", — сказал Охлобыстин.
Эксперты рассказали "Главреду", с чем связано желание российских актеров и писателей воевать на стороне ЛНР и ДНР — это их личные причуды или технологии Кремля, и зачем Кремлю мог понадобиться "творческий десант" из России в ряды боевиков.
Доктор политических наук, заведующий отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований
Доктор политических наук, заведующий отделом развития политической системы Национального института стратегических исследованийМаксим Розумный:
То, что российский писатель Захар Прилепин занял должность заместителя командира батальона боевиков, а также заявления актера Ивана Охлобыстина о том, что он мог бы стать рядовым в рядах боевиков, — это своего рода пиар-акция. Вопрос в том, насколько самостоятельными являются эти фигуры, то есть являются ли эти их действия самопиаром, или такие решения и идеи им "подсказали" стратегические центры управления "гибридной войной". В принципе, можно рассматривать обе версии.
С одной стороны, для таких ура-патриотических деятелей, как Прилепин и Охлобыстин, сейчас сложился удобный момент заявить о себе и получить широкую огласку. Но я не думаю, что это существенно повлияет на отношение российского общества к войне на Донбассе. Поэтому, скорее всего, все это сработает как пиар именно этих лиц.
Но есть, очевидно, и стратегический, более общий, расчет. Дело в том, что противостояние у западных границ России, его мобилизационный потенциал, популярность, а также героический ореол, безусловно, теряются сегодня. Во-первых, идет время, во-вторых, многие факты элементарных смертей военнослужащих, в-третьих, отсутствие понятных перспектив и очевидных побед, — все это снижает моральный дух и веру в это дело вообще. Это касается и самих боевиков, и российского общества, которое все это должно поддерживать, тем самым легитимируя действия Кремля в отношении Украины.
К тому же, последние "зачистки" боевиков, в частности, "Моторолы", "Гиви", требуют какой-то положительной компенсации. Очевидно, что действия Прилепина и заявление Охлобыстина стоит рассматривать именно в таком комплексе.
То есть, с одной стороны, россияне не получают ничего хорошего от этой войны уже давно, а с другой — случаются такие ситуации, как с "Гиви" и "Моторолой", которые, как признают сами боевики, могут посеять панику. Собственно, чтобы противостоять этому, дать новую эмоциональную окраску и личностные примеры поддержки "русской весны" на данном этапе, когда в нее мало кто верит в России, в Кремле и прибегли к таким мерам. К тому же, Прилепин, Охлобыстин — это довольно экзотические персонажи. Они не претендуют на то, чтобы кардинально изменить мнение, но они задают нужный вектор общественному мнению россиян.
Эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика", писатель
Эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика", писательКонстантин Матвиенко:
Появление в рядах боевиков людей вроде писателя Захара Прилепина — это проявление вековечной ненависти россиян по отношению к украинцам. Таким образом наконец вылезла правда наружу: ведь сам Прилепин говорил, что "нужно уничтожать украинцев", а теперь проявляется настоящее отношение россиян к Украине и нашим людям. Это явления того же порядка, что и Голодомор 1932-1933 годов.
В наемники и в ряды боевиков идут, как правило, те, кто Прилепина не читал. Возможно, такие люди смотрели какие-то фильмы или сериалы с Охлобыстиным, но Прилепина они вряд ли читали (это люди мало что читают). Поэтому, если Кремль пытался использовать Прилепина как технологию для мобилизации желающих податься в ряды боевиков, то эта технология будет малоэффективной.
Политолог и поэт
Политолог и поэтВладимир Цибулько:
Кремлю понадобилось разбавить ряды боевиков такими персонами, как Прилепин, для мобилизации. Ведь раньше Кремлю удавалось мобилизовать только маргиналов, а сейчас он хочет "пропустить через войну" и креативный класс. Участие маргиналов в этой войне на Донбассе делало Россию совсем оторванной. В принципе, это была одна из технологий Кремля — позиционировать Россию в мире как оторванную страну, абсолютно непредсказуемое государство, в дела которого желательно не вмешиваться. Эта технология была нацелена на то, чтобы "законсервировать" Путина при власти навечно, чтобы никто не требовал демократических процедур, в том числе честных выборов.
Однако эта доктрина себя исчерпала, поскольку она реализовывалась такой себе "информационной подсветкой" успехов маргиналов в разных сферах деятельности, особенно в Крыму и на Донбассе. Ведь Аксенов и вся крымская "власть" — это маргиналы. Константинов, правда, имеет некоторый опыт, но это мошеннический опыт, а не опыт бизнесмена. И поскольку эта доктрина себя исчерпала, в союзники Кремля необходимо привлечь креативный класс.
На самом деле, любая авторитарная система избегает наказания лидеров посредством привлечения широких масс людей и перекладывания ответственности на их плечи. Так было в Германии во времена Гитлера, нечто похожее было в Италии и Испании, где за всяким дуче тянулся шлейф коллективной ответственности. Поэтому, скорее всего, сейчас Кремль переходит к фазе, когда попытается снять ответственность с российских лидеров, настаивая на коллективной ответственности за происходящее на востоке Украины.
Грубо говоря, сейчас в России пытаются сделать так, чтобы Гаага "светила" не только Путину, а тысячам россиян, в том числе Прилепину с Охлобыстиным.
И хотя эгоцентризм всех творческих единиц — известен. Особенно если они сталкиваются с угрозой исчезнуть с публичных горизонтов, они поддерживают свое паблисити через различные рискованные шаги. Но в данной ситуации я не уверен, что сработало только эго самого Прилепина. В России просто сейчас есть запрос на такого рода действия.