"Творческий десант" из России: зачем Кремлю деятели культуры в рядах боевиков?

В рядах боевиков, которые воюют в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, в последнее время наблюдаются не только потери (ликвидация "Гиви" и "Моторолы"), но и пополнения личного состава. Так, российский писатель Захар Прилепин занял должность заместителя командира батальона спецназа боевиков. Прилепин уже успел получить звание "майора армии ДНР", ведь с 2015 года является советником главаря "Донецкой народной республики" Александра Захарченко.

"Совершенно очевидно, что Донбасс — это зона ответственности не перед жителями Донбасса или Украины, а перед будущим России. Если нам здесь удастся чего-то добиться, значит у нас получится везде, на любых направлениях", — считает Прилепин.

При этом новоиспеченный боевик заявляет весьма амбициозные цели. "Киев — конечная цель. Скрывать не станем. Киев — русский город. Русский украинский город. Наше дело маленькое. Наверху решат", — сказал Прилепина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя участие писателя в бандах боевиков на Донбассе, отметил, что граждане России в самом деле есть в ЛНР и ДНР.

"Действительно, есть граждане России, как и граждане других стран Западной Европы, Восточной Европы, которые по различным соображениям — по зову сердца или по иным соображениям — отправляются в эти непризнанные "республики" и находятся там по различным поводам", — заявил пресс-секретарь Путина, добавив: "Это факт, который мы констатируем".

Однако не успела общественность обсудить и осознать такое "творческое пополнение" в рядах боевиков, как прозвучало заявление еще одной творческой личности из России. На этот раз российский актер Иван Охлобыстин, который не раз высказывался в поддержку боевиков ЛНР и ДНР и поддерживал действия Кремля относительно Украины, сказал о том, что вполне мог бы стать рядовым в рядах боевиков.

"Вряд ли я стал бы медиком, потому что я не медик. Вряд ли замполитом, потому что не имею соответствующее образование. Что-нибудь рядовое, как все обычные люди. Я человек простой", — сказал Охлобыстин.

Эксперты рассказали "Главреду", с чем связано желание российских актеров и писателей воевать на стороне ЛНР и ДНР — это их личные причуды или технологии Кремля, и зачем Кремлю мог понадобиться "творческий десант" из России в ряды боевиков.

Доктор политических наук, заведующий отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Максим Розумный:

То, что российский писатель Захар Прилепин занял должность заместителя командира батальона боевиков, а также заявления актера Ивана Охлобыстина о том, что он мог бы стать рядовым в рядах боевиков, — это своего рода пиар-акция. Вопрос в том, насколько самостоятельными являются эти фигуры, то есть являются ли эти их действия самопиаром, или такие решения и идеи им "подсказали" стратегические центры управления "гибридной войной". В принципе, можно рассматривать обе версии.

С одной стороны, для таких ура-патриотических деятелей, как Прилепин и Охлобыстин, сейчас сложился удобный момент заявить о себе и получить широкую огласку. Но я не думаю, что это существенно повлияет на отношение российского общества к войне на Донбассе. Поэтому, скорее всего, все это сработает как пиар именно этих лиц.

Но есть, очевидно, и стратегический, более общий, расчет. Дело в том, что противостояние у западных границ России, его мобилизационный потенциал, популярность, а также героический ореол, безусловно, теряются сегодня. Во-первых, идет время, во-вторых, многие факты элементарных смертей военнослужащих, в-третьих, отсутствие понятных перспектив и очевидных побед, — все это снижает моральный дух и веру в это дело вообще. Это касается и самих боевиков, и российского общества, которое все это должно поддерживать, тем самым легитимируя действия Кремля в отношении Украины.

К тому же, последние "зачистки" боевиков, в частности, "Моторолы", "Гиви", требуют какой-то положительной компенсации. Очевидно, что действия Прилепина и заявление Охлобыстина стоит рассматривать именно в таком комплексе.

То есть, с одной стороны, россияне не получают ничего хорошего от этой войны уже давно, а с другой — случаются такие ситуации, как с "Гиви" и "Моторолой", которые, как признают сами боевики, могут посеять панику. Собственно, чтобы противостоять этому, дать новую эмоциональную окраску и личностные примеры поддержки "русской весны" на данном этапе, когда в нее мало кто верит в России, в Кремле и прибегли к таким мерам. К тому же, Прилепин, Охлобыстин — это довольно экзотические персонажи. Они не претендуют на то, чтобы кардинально изменить мнение, но они задают нужный вектор общественному мнению россиян.

Эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика", писатель Константин Матвиенко:

Появление в рядах боевиков людей вроде писателя Захара Прилепина — это проявление вековечной ненависти россиян по отношению к украинцам. Таким образом наконец вылезла правда наружу: ведь сам Прилепин говорил, что "нужно уничтожать украинцев", а теперь проявляется настоящее отношение россиян к Украине и нашим людям. Это явления того же порядка, что и Голодомор 1932-1933 годов.

В наемники и в ряды боевиков идут, как правило, те, кто Прилепина не читал. Возможно, такие люди смотрели какие-то фильмы или сериалы с Охлобыстиным, но Прилепина они вряд ли читали (это люди мало что читают). Поэтому, если Кремль пытался использовать Прилепина как технологию для мобилизации желающих податься в ряды боевиков, то эта технология будет малоэффективной.

Политолог и поэт Владимир Цибулько:

Кремлю понадобилось разбавить ряды боевиков такими персонами, как Прилепин, для мобилизации. Ведь раньше Кремлю удавалось мобилизовать только маргиналов, а сейчас он хочет "пропустить через войну" и креативный класс. Участие маргиналов в этой войне на Донбассе делало Россию совсем оторванной. В принципе, это была одна из технологий Кремля — позиционировать Россию в мире как оторванную страну, абсолютно непредсказуемое государство, в дела которого желательно не вмешиваться. Эта технология была нацелена на то, чтобы "законсервировать" Путина при власти навечно, чтобы никто не требовал демократических процедур, в том числе честных выборов.

Однако эта доктрина себя исчерпала, поскольку она реализовывалась такой себе "информационной подсветкой" успехов маргиналов в разных сферах деятельности, особенно в Крыму и на Донбассе. Ведь Аксенов и вся крымская "власть" — это маргиналы. Константинов, правда, имеет некоторый опыт, но это мошеннический опыт, а не опыт бизнесмена. И поскольку эта доктрина себя исчерпала, в союзники Кремля необходимо привлечь креативный класс.

На самом деле, любая авторитарная система избегает наказания лидеров посредством привлечения широких масс людей и перекладывания ответственности на их плечи. Так было в Германии во времена Гитлера, нечто похожее было в Италии и Испании, где за всяким дуче тянулся шлейф коллективной ответственности. Поэтому, скорее всего, сейчас Кремль переходит к фазе, когда попытается снять ответственность с российских лидеров, настаивая на коллективной ответственности за происходящее на востоке Украины.

Грубо говоря, сейчас в России пытаются сделать так, чтобы Гаага "светила" не только Путину, а тысячам россиян, в том числе Прилепину с Охлобыстиным.

И хотя эгоцентризм всех творческих единиц — известен. Особенно если они сталкиваются с угрозой исчезнуть с публичных горизонтов, они поддерживают свое паблисити через различные рискованные шаги. Но в данной ситуации я не уверен, что сработало только эго самого Прилепина. В России просто сейчас есть запрос на такого рода действия.