Украинский писатель о Прилепине: Кремль хочет пропустить через войну на Донбассе креативный класс

Заявление российского писателя Захара Прилепина о том, что он собрал свой батальон для "армии ДНР" и даже стал "замполитом" в части спецназа в звании майора — это попытка Кремля вовлечь в войну на Донбассе креативных людей.

Об этом украинский поэт, эссеист и политолог Владимир Цибулько рассказал в комментарии "Главреду".

"Кремлю понадобилось разбавить ряды боевиков такими персонами, как Прилепин, для мобилизации. Ведь раньше Кремлю удавалось мобилизовать только маргиналов, а сейчас он хочет "пропустить через войну" и креативный класс. Участие маргиналов в этой войне на Донбассе делало Россию совсем оторванной. В принципе, это была одна из технологий Кремля — позиционировать Россию в мире как оторванную страну, абсолютно непредсказуемое государство, в дела которого желательно не вмешиваться. Эта технология была нацелена на то, чтобы "законсервировать" Путина при власти навечно, чтобы никто не требовал демократических процедур, в том числе честных выборов", — говорит украинский поэт.

Однако, по его словам, эта доктрина себя исчерпала, поскольку она реализовывалась эдакой "информационной подсветкой" успехов маргиналов в разных сферах деятельности, особенно в Крыму и на Донбассе: "Ведь Аксенов и вся крымская "власть" — это маргиналы. Константинов, правда, имеет некоторый опыт, но это мошеннический опыт, а не опыт бизнесмена. И поскольку эта доктрина себя исчерпала, в союзники Кремля необходимо привлечь креативный класс".

"Любая авторитарная система избегает наказания лидеров посредством привлечения широких масс людей и перекладывания ответственности на их плечи. Так было в Германии во времена Гитлера, нечто похожее было в Италии и Испании, где за всяким дуче тянулся шлейф коллективной ответственности. Поэтому, скорее всего, сейчас Кремль переходит к фазе, когда попытается снять ответственность с российских лидеров, настаивая на коллективной ответственности за происходящее на востоке Украины", — считает политолог.

"Грубо говоря, сейчас в России пытаются сделать так, чтобы Гаага "светила" не только Путину, а тысячам россиян, в том числе Прилепину с Охлобыстиным", — добавил он.

"И хотя эгоцентризм всех творческих единиц — известен. Особенно если они сталкиваются с угрозой исчезнуть с публичных горизонтов, они поддерживают свое паблисити через различные рискованные шаги. Но в данной ситуации я не уверен, что сработало только эго самого Прилепина. В России просто сейчас есть запрос на такого рода действия", — резюмировал Владимир Цибулько.

Напомним, российский наемник, бывший командир роты спецназа "Новороссия" (позывной "Ольхон") резко отозвался об инициативе Прилепина, сравнив его с овцой и заявив "сколько раз овцу не назови тигром, она не станет даже котенком".

фото: kp.ru