По книге Софии Андрухович снимут фильм

В романе описывается Станислав (нынешний Ивано-Франковск) под властью Австро-Венгерской империи.
Об этом пишет pravda.com.
Продюсером ленты на условиях партнерства стала Надежда Зайончковская. Продолжается активная работа над концепцией будущей экранизации, а также начались переговоры с потенциальными партнерами за пределами Украины.
"Уже в феврале мы планируем ее представить в рамках European Film Market в Берлине. В первую очередь, мы ведем поиск партнеров на тех территориях, где книга уже была издана – в Польше, Германии, Австрии и Швейцарии", – рассказала Зайончковская.
Отметим, что в роман описывается Станислав (нынешний Ивано-Франковск) под властью Австро-Венгерской империи. "Феликс Австрия" в 2014 году стал победителем всеукраинской премии "Книга года", а также получил специальную награду "Форума издателей" во Львове и премию "ЛитАкцент года". Книга стала настоящим бестселлером в Украине.
Напомним, Госкино выделило половину денег на экранизацию романа Шкляра.