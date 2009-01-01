По книге Софии Андрухович снимут фильм

В романе описывается Станислав (нынешний Ивано-Франковск) под властью Австро-Венгерской империи.

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Компания Film.ua Group приобрела права на экранизацию романа украинской писательницы Софии Андрухович "Феликс Австрия".

Об этом пишет pravda.com.

Продюсером ленты на условиях партнерства стала Надежда Зайончковская. Продолжается активная работа над концепцией будущей экранизации, а также начались переговоры с потенциальными партнерами за пределами Украины.

"Уже в феврале мы планируем ее представить в рамках European Film Market в Берлине. В первую очередь, мы ведем поиск партнеров на тех территориях, где книга уже была издана – в Польше, Германии, Австрии и Швейцарии", – рассказала Зайончковская.

София Андрухович Instagram

Отметим, что в роман описывается Станислав (нынешний Ивано-Франковск) под властью Австро-Венгерской империи. "Феликс Австрия" в 2014 году стал победителем всеукраинской премии "Книга года", а также получил специальную награду "Форума издателей" во Львове и премию "ЛитАкцент года". Книга стала настоящим бестселлером в Украине.

Напомним, Госкино выделило половину денег на экранизацию романа Шкляра.