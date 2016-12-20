Госкино выделило половину денег на экранизацию романа Шкляра

20 декабря 2016, 12:42

Сценарий для фильма написал Андрей Кокотюха, а режиссером стал Олег Туранский.

Василий Шкляр

Госкино выделит 11,8 млн гривен на экранизацию романа Василия Шкляра "Залишенець. Чорний ворон".

Об этом сообщается на сайте ведомства.

 

Это половина от той суммы, которая необходима для производства картины. Именно этот кинопроект стал одним из победителей девятого конкурсного отбора Госкино.

Сценарий для фильма написал Андрей Кокотюха, а режиссером стал Олег Туранский, который ранее снял картину "Я з тобою" о двух друзьях-спортсменах, которые влюбились в одну девушку.

Деньги на экранизацию романа "Залишенець. Чорний ворон" поклонники творчества Шкляра собирают с 2010 года. Сбор средств инициировал писатель Юрий Андрухович.

Помимо фильма, Шкляр также продал права на экранизацию романа телеканалу "1+1", который снимет мини-сериал из четырех серий.

Над романом "Залишенець. Чорний ворон" Шкляр работал 13 лет. Его опубликовали в 2009 году. Книга рассказывает о борьбе украинских повстанцев против советской власти в 1920-х годах. В его основу легли исторические документы, в частности, рассекреченные архивы КГБ. В 2011 году Шкляру присудили Шевченковскую премию за этот роман, но писатель от нее отказался. В письме к тогдашнему президенту Виктору Януковичу он попросил присудить ему премию после того, как "при власти не будет украинофоба Дмитрия Табачника". В итоге в указе президента о присуждении Шевченковской премии имени Шкляра не оказалось.

24 октября 2011 знаменитый польский кинорежиссер Ежи Гофман сказал, что отказался экранизировать роман Василия Шкляра "Черный ворон", потому что эта книга антироссийская и ксенофобская. "Для меня" Черный ворон " — книга националистическая, самое что ни антисоветская, а антироссийская. Это книга ксенофобская, а это путь в никуда", — сказал Гофман.

Напомним, Василий Шкляр рассказал, какие опасности подстерегают съемки фильма "Черный Ворон".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
деньги бюджет роман экранизация Госкино Василий Шкляр Чорний Ворон
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
04:33
Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать
04:06
Американская модель позировала в прозрачном платье, опубликованы фото
03:34
В Швеции нудисты устроили скандал из-за купающихся коров
03:01
Стало известно, как и почему происходит старение организма
02:28
Эксперт объяснил, как новые западные санкции повлияют на агрессию Кремля
02:08
Мухарский в новом клипе спел о высокооплачиваемых путанах: опубликовано видео Видео
01:45
В России блогер-священник назвал противозаконным клип Лободы: опубликовано видео Видео
01:31
В США жителей испугали гигантские облака-цунами: опубликовано видео Видео
01:10
В Минобразования назвали дату первого звонка в школах
00:39
"В Турции вылизывают, а здесь плюют". Россияне критикуют цены и сервис в Крыму Видео
00:11
В порту Херсона задержали санкционное судно из России
10 августа, пятница
23:55
Нардепы Мосийчук и Лещенко подрались после эфира из-за ориентации Ляшко Видео
23:52
150-килограммовая модель Тесс Холлидей шокировала поклонников похудением: опубликовано видео Видео
23:41
"Судьба священника непроста": украинский священник рассказал, кто определит вину церковников, которые сотрудничали с "ЛДНР"
23:26
Политолог сделал прогноз о вероятном финансовом кризисе в Украине
23:08
"Калаш святой и ракеты быстры": Сеть смеется над российской "медалью" за "сопротивление НАТО"
22:56
Трамп увеличил пошлины на металл из Турции и обвалил лиру
22:37
Греция решила отозвать своего посла из РФ - СМИ
22:30
Супрун объяснила оплату благотворительных взносов в больницах
22:07
Лавров нагло "наехал" на Помпео из-за новых санкций против России
21:48
В Испании у исполнителя хита "Despacito" похитили два миллиона долларов
21:38
Организовать бунт в СИЗО "торнадовцам" помогли сотрудники учреждения - Минюст
21:19
ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности Видео
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Фото
20:48
Индийский политик явился в парламент в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса Видео
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять