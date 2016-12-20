Госкино выделило половину денег на экранизацию романа Шкляра

Госкино выделит 11,8 млн гривен на экранизацию романа Василия Шкляра "Залишенець. Чорний ворон".

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Это половина от той суммы, которая необходима для производства картины. Именно этот кинопроект стал одним из победителей девятого конкурсного отбора Госкино.

Сценарий для фильма написал Андрей Кокотюха, а режиссером стал Олег Туранский, который ранее снял картину "Я з тобою" о двух друзьях-спортсменах, которые влюбились в одну девушку.

Деньги на экранизацию романа "Залишенець. Чорний ворон" поклонники творчества Шкляра собирают с 2010 года. Сбор средств инициировал писатель Юрий Андрухович.

Помимо фильма, Шкляр также продал права на экранизацию романа телеканалу "1+1", который снимет мини-сериал из четырех серий.

Над романом "Залишенець. Чорний ворон" Шкляр работал 13 лет. Его опубликовали в 2009 году. Книга рассказывает о борьбе украинских повстанцев против советской власти в 1920-х годах. В его основу легли исторические документы, в частности, рассекреченные архивы КГБ. В 2011 году Шкляру присудили Шевченковскую премию за этот роман, но писатель от нее отказался. В письме к тогдашнему президенту Виктору Януковичу он попросил присудить ему премию после того, как "при власти не будет украинофоба Дмитрия Табачника". В итоге в указе президента о присуждении Шевченковской премии имени Шкляра не оказалось.

24 октября 2011 знаменитый польский кинорежиссер Ежи Гофман сказал, что отказался экранизировать роман Василия Шкляра "Черный ворон", потому что эта книга антироссийская и ксенофобская. "Для меня" Черный ворон " — книга националистическая, самое что ни антисоветская, а антироссийская. Это книга ксенофобская, а это путь в никуда", — сказал Гофман.

Напомним, Василий Шкляр рассказал, какие опасности подстерегают съемки фильма "Черный Ворон".