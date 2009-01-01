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Святослав Вакарчук в Нью-Йорке растрогал зрителей песней памяти об украинских воинах

Сегодня, 11:47

Многие зрители зажгли фонарики на мобильных телефонах, в зале также было немало флагов Украины.

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук фото: twitter.com
Популярная украинская рок-группа "Океан Ельзи" выступила в Нью-Йорке в рамках своего тура по Канаде и США.

Об этом пишет Обозреватель.

Святослав Вакарчук растрогал зрителей, посвятив одну из песен украинским воинам, которые защищают родную страну от агрессора.

"Я не могу не спеть песню, о которой думаю каждый день. Не могу промолчать о тех событиях, которые сейчас происходят на востоке Украины. Хочу исполнить композицию о людях, которые защищали и защищают нашу родную страну. Они стоят там ради нас", — сказал музыкант перед исполнением композиции "Мить".

Святослав Вакарчук
фото: twitter.com

Многие зрители зажгли фонарики на мобильных телефонах, в зале также было немало флагов Украины.

Напомним, Святослав Вакарчук назвал ключевые моменты, которые определяют будущее Украины.

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Святослав Вакарчук, гастроли, США, Нью-Йорк, песня
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