Святослав Вакарчук в Нью-Йорке растрогал зрителей песней памяти об украинских воинах

Многие зрители зажгли фонарики на мобильных телефонах, в зале также было немало флагов Украины.

Святослав Вакарчук фото: twitter.com

Популярная украинская рок-группа "Океан Ельзи" выступила в Нью-Йорке в рамках своего тура по Канаде и США.

Об этом пишет Обозреватель.

Святослав Вакарчук растрогал зрителей, посвятив одну из песен украинским воинам, которые защищают родную страну от агрессора.

"Я не могу не спеть песню, о которой думаю каждый день. Не могу промолчать о тех событиях, которые сейчас происходят на востоке Украины. Хочу исполнить композицию о людях, которые защищали и защищают нашу родную страну. Они стоят там ради нас", — сказал музыкант перед исполнением композиции "Мить".

Многие зрители зажгли фонарики на мобильных телефонах, в зале также было немало флагов Украины.

Напомним, Святослав Вакарчук назвал ключевые моменты, которые определяют будущее Украины.