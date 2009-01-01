Святослав Вакарчук в Нью-Йорке растрогал зрителей песней памяти об украинских воинах

Многие зрители зажгли фонарики на мобильных телефонах, в зале также было немало флагов Украины.
Об этом пишет Обозреватель.
Святослав Вакарчук растрогал зрителей, посвятив одну из песен украинским воинам, которые защищают родную страну от агрессора.
"Я не могу не спеть песню, о которой думаю каждый день. Не могу промолчать о тех событиях, которые сейчас происходят на востоке Украины. Хочу исполнить композицию о людях, которые защищали и защищают нашу родную страну. Они стоят там ради нас", — сказал музыкант перед исполнением композиции "Мить".
Многие зрители зажгли фонарики на мобильных телефонах, в зале также было немало флагов Украины.
Напомним, Святослав Вакарчук назвал ключевые моменты, которые определяют будущее Украины.