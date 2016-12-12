Святослав Вакарчук почтил память журналиста Шеремета песней

Украинская группа "Океан Ельзы", которая в этом году отпраздновала 22-летие, на выходных дала концерт в столице Беларуси Минске.

Об этом пишет ТСН, ссылаясь на svaboda.org.

Одну из своих композиций, а именно "Мить", лидер "ОЕ" Святослав Вакарчук посвятил убитому 20 июля журналисту Павлу Шеремету.

"У меня был один знакомый, можно сказать брат по духу, с которым мы общались не так часто, но который много чего принес в мою жизнь. Это настоящий сын белорусского народа. Это человек, которого страшно люблю, которого уважают в Украине. Это ваш земляк, Паша Шеремет, которому я хочу посвятить эту песню", — сказал со сцены Вакарчук. Когда музыкант начал исполнять композицию, то не смог сдержать слез.

Позже фронтмен "ОЕ" так прокомментировал выступление в Минске "Без пафоса. Просто эмоции. Сегодняшний концерт в Минске я не забуду никогда. Выдающийся зал. Выдающаяся публика. Выдающийся концерт!" — написал Святослав в Twitter.

Напомним, Святослав Вакарчук впервые спел на грузинском.