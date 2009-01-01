В Москве поставили спектакль о Сенцове

Одна из частей спектакля под названием "Помолвка" посвящена судебному процессу.

Олег Сенцов facebook.com/tania.iaroshenko

В российской столице московский независимый театр документальной пьесы "Театр.doc" показывает спектакль "Война близко" о войне в Украине и Сирии.

Об этом пишет 112.ua.

Одна из частей спектакля под названием "Помолвка" посвящена судебному процессу над осужденным в РФ за терроризм украинским режиссером Олегом Сенцовым и другими украинскими политзаключенными в РФ.

"Помолвка" — документальный проект по материалам судебного дела Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Война уже пришла и у обычных парней, кто попал в радиус ее действия, — выбор. Трудный выбор", — говорится на афише театра.

Художественный руководитель "Театр.doc" Елена Гремина на своей странице в Facebook призвала зрителей прийти на спектакль, чтобы "помнить, что это происходит".

"Что делать, когда зло побеждает? Олег Сенцов, никого не убивший, ничего не укравший, приговорен к 20 годам и сидит на строгом режиме... Мы играем спектакль "Война близко", одна из частей которого посвящена делу Олега Сенцова. Приходите... Хотя бы помнить, что это происходит. Хотя бы не забывать", — написала Гремина.

Напомним, режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали сотрудники ФСБ РФ в оккупированном Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Сенцов и Кольченко являются гражданами РФ, поскольку после аннексии полуострова они не изъявили желания сохранить другое гражданство.

В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская отметила, что Сенцову и Кольченко фактически навязали российское гражданство автоматически, как и большинству жителей Крыма, а отказаться от него в течение месячного срока они, находясь в тюрьме, не могли.

Российский суд 25 августа 2015 года объявил приговор Сенцову и Кольченко, осудив их к 20 и 10 годам заключения, соответственно.

Министерство юстиции Украины обратилось с запросом в РФ о передаче Сенцова и Кольченко как граждан Украины.

21 октября 2016 Россия отказала в передаче Сенцова и Кольченко Украине.

Напомним, режиссера Сенцова наградили престижной американской премией.