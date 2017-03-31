Режиссера Сенцова наградили престижной американской премией

Режиссер и политзаключенный Олег Сенцов получил от международной правозащитной организации "PEN America" премию Барбары Голдсмит "Свобода писать".

Об этом сообщает 24 Телеканал со ссылкой на издание "The Washington Post".

Преследование Сенцова организация назвала "ярким примером нетерпимости к инакомыслию со стороны правительства Путина".

Отметим, премию ежегодно вручают заключенным. Большинство из 40 награжденных лиц после получения награды "Свобода писать" были отпущены на свободу в течение 18 месяцев.

Режиссер Сенцов в августе 2015 года был приговорен Северо-Кавказским военным окружным судом России на 20 лет лишения свободы по обвинению в терроризме. Он был признан правозащитным движением "Мемориал" политзаключенным.

Напомним, российский режиссер Сокуров на церемонии премии "Ника" призвал освободить Сенцова.