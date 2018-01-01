"Безвластье и хаос в ДНК". Политолог проанализировала основу общественного сознания россиян

По словам эксперта, над решением данного вопроса "бились" множество поколений русских интеллигентов.

Толпа россиян ИноСМИ

Известный российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова, отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда" , попробовала объяснить склонность россиян к безропотному подчинению властям.

"В чем причина того, что мы, россияне, такие? Это тот вопрос, над которым бьется не одно поколение русских интеллигентов. Проблема ведь не только в шовинизме. Проблема в готовности населения к подчинению власти и мобилизации вокруг власти, вокруг любых лозунгов, которые эта власть выдвигает. Среди множества причин российской безропотности перед своей властью, я думаю, основная это — страх безвластья и хаоса, ставший частью российского ДНК", − заявила она.

Кроме того, Шевцова попробовала смоделировать ситуацию, при которой в общественном сознании россиян произойдут кардинальные перемены.

"Когда ужас перед беспределом власти "перебьет" страх безвластья, тогда, возможно, и начнется перелом в общественном сознании. Пока Россия в исторической паузе: жить по-старому все труднее, а по-новому — еще не готовы. Впрочем, это, видимо, упрощение. Одни не готовы, а другие готовы. Но нет массового порыва, который бы вывел общество из паралича. Пока нет… Однако, как говорит и украинский опыт, торнадо зарождается неожиданно", − резюмировала она.

Напомним, ранее политолог рассказала о восприятии россиянами антиукраинской пропаганды.