Бизнес с "Антикваром". РосСМИ рассказали о связи Путина с криминальным авторитетом

Через своего пресс-секретаря Пескова Путин подтверждал знакомство с Трабером.

СМИ рассказали о связи Путина с криминальным авторитетом

Президент РФ Владимир Путин и его приближенные имели бизнес с петербуржцем Ильей Трабером, которого Испания разыскивает за отмывание денег, причастность к "тамбовской" преступной группировке.

Об этом идет речь в расследовании российского телеканала "Дождь".

Отмечается, что Илья Трабер — единственный из живых так называемых криминальных авторитетов (так его называет испанская прокуратура, которая расследует дело "русской мафии"), знакомство с которым признавал российский президент. Официально также упоминался тренер по самбо Леонид Усвяцов — Леня-спортсмен, или Леонид Ионович, как называет его сам Путин в книге от "Первого лица", — но тот был застрелен в 1994 году.

Через своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова Путин подтверждал знакомство с Трабером в паре с еще одним авторитетным предпринимателем Дмитрием Скигиным. Он умер от рака в Ницце в 2003 году.

Скигин и Трабер в свое время работали в Санкт-Петербурге над проектом по строительству нефтеналивного терминала, в связи с чем неоднократно официально обращались к руководству мэрии Санкт-Петербурга, — комментировал Песков обстоятельства знакомства Путина с Трабером "Новой газете".

Петербургский нефтяной терминал" стал первым действительно серьезным бизнесом Трабера, — отмечают журналисты.

Впрочем, "обращаться относительно тех или иных вопросов" к государству он привык еще со времен знаменитого "Антиквара" — разделив судьбу в своем антикварном салоне с местной властью (формально доля была оформлена на жену Трабера), он получил монополию на торговлю антиквариатом в Петербурге, и недвижимость в центре города.

"Антиквар" пользовался благосклонностью супруги тогдашнего мэра Петербурга Анатолия Собчака, под чьим руководством работал Путин. Людмила Нарусова, вдова Собчака, нередко посещала салон авторитета Трабера. Это был лучший магазин антиквариата в городе, рассказала Нарусова. Кроме того, по ее словам, Трабер по ее просьбе перечислил значительную сумму денег на открытие первого в СССР хосписа.

В день инаугурации Собчака Трабер в знак благодарности вручил ему бронзовый бюст Екатерины Великой.

Антиквариат — это тот вид бизнеса, в котором должно быть слияние государственной власти и денег честных бизнесменов. Система проста — мы создаем совместное предприятие с городом. 33% в нем принадлежит мэрии, оставшиеся 67% мне и моим сотрудникам на жизнь хватит, — это цитата Трабера с панегирика в его честь, вышедший в газете "Коммерсантъ" в 1995 году (эта статья не имеет авторства).

В то время Трабер утратил свое особое положение на рынке антиквариата в Петербурге: в городе насчитывалось несколько десятков антикварных магазинов, Трабера это злило, и он решил отойти от дел: "Бороться с ветряными мельницами бесполезно". А еще через год Анатолий Собчак проиграл выборы и бывший вице-мэр Владимир Путин поехал в Москву. От этого зависела и карьера Трабера.

Напомним, ранее западные СМИ писали, что Путин пытался купить недвижимость в Испании с помощью босса мафии.