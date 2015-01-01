Бывший военный пилот рассказал, что настораживает в истории с крушением Ту-154 в Черном море

События на борту самолета развивались катастрофически быстро, говорит Алексей Мельник.

Главред

могло быть вызвано терактом на борту авиалайнера, поэтому очень настораживают заявления официальных лиц РФ, что теракт исключен.

Об этом бывший военный летчик, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник рассказал на чате в "Главреде".

"Из той информации, которая сейчас доступна по обстоятельствам катастрофы, абсолютно очевидно, что события на борту самолета развивались катастрофически быстро, и экипаж либо не имел возможности сообщить диспетчеру об аварийной ситуации, либо он чрезмерно был занят попытками избежать катастрофы и не счел возможным сообщать об этом на землю. В этой связи я вижу, как минимум, два возможных сценария", — говорит эксперт.

"Первый — взрыв на борту или же катастрофический отказ авиатехники, который привел к разрушению самолета, либо это ошибка пилотирования, возможно, также связанная с отказом техники или ошибкой одного из членов экипажа. Экипаж полностью уделяет внимание пилотированию и устранению ошибки вплоть до столкновения с поверхностью земли", — продолжает бывший пилот.

"Настораживает в этой ситуации то, что с самого начала была попытка исключить версию теракта. При расследовании авиационных катастроф, как правило, рассматриваются все возможные версии от наиболее очевидной до наиболее вероятной, такой, как воздействие непреодолимой физической силы. Поэтому исключение версии теракта следует воспринимать как сигнал о том, что даже если такой теракт был, то официальное расследование не собирается его озвучивать", — поделился мнением содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

"Продолжая тему катастрофы российского военного самолета Ту-154 и причин, которые могли привести к катастрофе, не исключено, что одной из них могли быть особенности организации подобных перелетов в военной авиации. Багаж пассажиров таких самолетов не проходит проверку на безопасность, как это делается в гражданских аэропортах, поэтому не исключено, что в багаже ​​могли быть легковоспламеняющиеся жидкости или взрывчатые предметы", — предположил военный эсперт.

"Был у пассажиров шанс уцелеть (в случае приводнения)? Был, если бы это был просто отказ двигателей, как одна из версий, "столкновение с птицами". Один из недавних примеров — посадка пассажирского самолета на водную поверхность реки Гудзон (Нью-Йорк, США), когда опытный пилот, бывший военный, сумел посадить самолет с неработающими двигателями, и все пассажиры были безопасно эвакуированы", — подытожил Алексей Мельник.

Напомним, принадлежавший минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение в Черном море через две минуты после вылета из Адлера. На борту находились 92 человека, в том числе военные, гражданские служащие, члены ансамбля МО РФ имени Александрова, журналисты пропагандистских СМИ.