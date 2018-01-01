Экс-депутат Госдумы о встрече Трампа и Путина: президент США Украину не обидит

Американский лидер понимает, что глава РФ захочет обсуждать тему Крыма, отметил российский оппозиционер.
Лидер Штатов "Украину не обидит", рассказал политик в интервью "Обозревателю".
"… Трамп единолично не может принять это решение — решение о признании Крыма за Россией. Это невозможно. Это просто для переговоров", — отметил собеседник.
По его словам, волноваться не стоит. "Никто не будет признавать. Просто Трамп понимает, что эту тему Путин захочет обсуждать", — добавил экс-депутат.
Ранее в Белом доме подтвердили, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии Хельсинки . Президент США уже рассказал, о чем будет говорить с главой России.
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