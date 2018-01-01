Экс-депутат Госдумы о встрече Трампа и Путина: президент США Украину не обидит

Американский лидер понимает, что глава РФ захочет обсуждать тему Крыма, отметил российский оппозиционер.

Дональд Трамп Украину не обидит, полагает бывший депутат Госдумы Reuters

Российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Константин Боровой считает, что в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным глава США Дональд Трамп не может ставить на кон Крым и всю Украину.

Лидер Штатов "Украину не обидит", рассказал политик в интервью "Обозревателю".

"… Трамп единолично не может принять это решение — решение о признании Крыма за Россией. Это невозможно. Это просто для переговоров", — отметил собеседник.

По его словам, волноваться не стоит. "Никто не будет признавать. Просто Трамп понимает, что эту тему Путин захочет обсуждать", — добавил экс-депутат.

Ранее в Белом доме подтвердили, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии Хельсинки . Президент США уже рассказал, о чем будет говорить с главой России.

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