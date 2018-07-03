Экс-депутат Госдумы о встрече Трампа и Путина: президент США Украину не обидит

Российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Константин Боровой считает, что в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным глава США Дональд Трамп не может ставить на кон Крым и всю Украину.

Лидер Штатов "Украину не обидит", рассказал политик в интервью "Обозревателю".

"… Трамп единолично не может принять это решение — решение о признании Крыма за Россией. Это невозможно. Это просто для переговоров", — отметил собеседник.

По его словам, волноваться не стоит. "Никто не будет признавать. Просто Трамп понимает, что эту тему Путин захочет обсуждать", — добавил экс-депутат.

Ранее в Белом доме подтвердили, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Президент США уже рассказал, о чем будет говорить с главой России.