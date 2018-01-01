"Это сигнал Путину накануне его кровавой инаугурации": Яценюк прокомментировал удар по химобъектах Сирии

Политик увидел в ракетных ударах четкий сигнал президенту РФ.

Арсений Яценюк, глава "Народного фронта".

"Нет красных линий, которые еще можно переходить", - подчеркнул Арсений Яценюк в своей заметке на Facebook, комментируя решение Соединенных Штатов, Великобритании и Франции нанести удар против основных химических объектов в Сирии.

Экс-премьер подчеркнул, что это "является правильным ответом на преступления против невинных людей".

"Это - также четкий сигнал президенту Путину, который готовится к своей кровавой инаугурации", - добавил лидер "Народного фронта".





Напомним, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу, 14 апреля, нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием. В Белом доме объяснили удар по Сирии применением Россией химического оружия.

Для обсуждения действий США и их союзников в Сирии Россия заявила о созыве экстренного заседания Совбеза ООН.

Также в Генштабе РФ похвастались количеством перехваченных ракет, выпущенных силами коалиции.