Генсек НАТО рассказал о причастности России к кибератакам

В НАТО зафиксировали резкое увеличение количества кибератак и киберинцидентов.



В НАТО рассказали о причастности РФ к кибератакам pokeroff.ru

Некоторые союзники Альянса сообщили о причастности России к осуществлению кибератак на их учреждения в Интернете.

Об этом генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает УНИАН.

Столтенберг сообщил, что в НАТО зафиксировали резкое увеличение количества кибератак и киберинцидентов.

"Атаки были сложными, интенсивными, и мы получали информацию также от многих союзников НАТО о различных киберинцидентах и киберугрозах", — заявил Столтенберг.

Также он отметил, что наблюдалась подобная схема осуществления атак на ресурсы и сеть Альянса. Генсек НАТО напомнил, что в 2016 году количество кибератак на ресурсы НАТО увеличилось на 60% по сравнению с 2015 годом.

"И именно это является причиной того, почему мы укрепляем нашу кибербезопасность: мы делимся лучшими практиками, мы развиваем технологии, и мы помогаем союзникам в укреплении их кибербезопасности", — подчеркнул Столтенберг.

"Существует несколько сообщений от разных союзников, что Россия имеет отношение, во всяком случае, ко многим таким атакам", — заявил он.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил о кибератаках России: Украина может ответить.