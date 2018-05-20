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Хиллари Клинтон пришла в Йель в шапке-ушанке и сделала громкое заявление

Сегодня, 20:01

Бывший госсекретарь заявила, что если не получается победить Россию, надо к ней присоединиться.

хиллари клинтон
Хиллари Клинтон перед студентами Йельского университета. кадр из видео
Американский политик, экс-госсекретарь США и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон пришла в Йельский университет в русской шапке-ушанке.

Как сообщает канал ABC, Клинтон надела ушанку следуя традиции надевать необычные головные уборы на мероприятие. Поялвение шапки с советской кокардой, на которой изображены серп и молот, публика встретила смехом. 

"Глядя на вас я вижу, что вы соблюдаете традицию насчет головных уборов. Так что я тоже принесла шапку... русскую шапку. В смысле, если вы не можете их победить - присоединяйтесь к ним", - в шутку сказала Клинтон, продемонстрировав ушанку студентам. 

Хиллари Клинтон является выпускницей Йельского университета. Она познакомилась в университете со своим будущим мужем Биллом Клинтоном, который стал президентом США в 1993 году.

 20 апреля Демократическая партия США, которая выдвинула Хиллари Клинтон на президентский пост перед выборами в США, подала иск к России, избирательному штабу Трампа и WikiLeaks.

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Теги:  
Хиллари Клинтон, США, Россия, ушанка, шапка-ушанка, Йель
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