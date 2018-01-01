"И миллиарды инвестиций не спасли": Абрамовичу не продлевают британскую визу

Из-за визовых неурядиц олигарх даже не смог присутствовать на финале Кубка Англии.

Британская виза Абрамовича зависла в воздухе. фото: rus.delfi.ee

У российского олигарха Романа Абрамовича возникли проблемы с продлением его британской визы инвестора.

Об этом сообщает Telegram-канал "Подводная лодка" со ссылкой на The Bell.

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Из-за визовых неурядиц Абрамович даже не смог присутствовать на финале Кубка Англии 19 мая, где его клуб Chelsea одержал победу над Manchester United.

"О том, что бизнесмен лишился британской визы, рассказали в его окружении. Источник утверждает, что официального отказа в выдаче новой визы пока не было, британские власти продолжают рассматривать документы Абрамовича", – пишет "Подводная лодка".

В конце марта глава МВД Великобритании Эмбер Радд заявила, что власти страны проверят сотни виз, выданных богатым россиянам. Тогда же сообщалось, что под проверку попадут 700 россиян, которые получили инвестиционные визы.

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"Если британские власти откажут в визе Роману Абрамовичу, который инвестировал в этой стране миллиарды долларов, – это будет очень показательная мера. Для состоятельных россиян Великобритания и ее офшоры на протяжении многих лет были прибежищем – здесь скрывались от преследования российских госорганов, сюда перебирались платить налоги – особенно после того, как российские власти начали бороться за репатриацию крупных капиталов. Теперь россиянам, которые рассчитывают на долгосрочные визы или вид на жительство на острове, будет непросто", – резюмирует Telegram-канал.

Ранее британская контрразведка заявила, что Россия станет изгоем из-за отравления Скрипаля. Позицию озвучил глава ведомства МІ5 Эндрю Паркер.

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