Майдан на колесах. Ляшко провел акцию под стенами польского Сейма, видео

Радикальная партия заявила, что антиукраинские законы принесут пользу России.

Лидер Радикальной парти Олег Ляшко и его соратники в полном составе отправились в Польшу и устроили акцию протеста возле здания парламента Польши.

Как заявил сам Ляшко, они требуют отменить "антиукраинский закон и перестать в угоду Москвы проводить политику ненависти к украинцам и стравливания наших народов", отметив, что речь идет о подписанном президентом Польши законе о запрете "бандеровской идеологии".

"Цель одна - привлечь внимание польских политиков к недопустимости действий, которые ухудшают отношения. От ссор Украины с Польши выигрывает Россия. Решение польской власти, которая обвиняет украинский народ в преступлениях, посягает на независимость нашего государства - это те решения, которые усложняют отношения между странами. Всегда, когда так происходило, выигрывала Российская Империя".

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Он отметил, что надо искать не компенсации за прошлое, поскольку и украинцам есть что предъявить, а искать общие цели.

"Надеемся, что польские политики перестанут принимать решения, которые унижают украинскую державу, украинских людей, перекручивают историю", - призвал Ляшко.

Его однопартиец Андрей Лозовой в свою очередь отметил, что польская интеллигенция осуждает "дурноватый закон".

"Игра в шовинизм, в отношение людям как ко второму сорту, рабской нации и сырьевой колонии - такие настроения сегодня модны в Польше. Мы сильные, мы выстоим. Посмотрели бы мы, как бы вы, Венгрия, Румыния, Польша, Словакия, воевали с Москвой. Мы сегодня сегодня защищаем вас, но в ответ видем недружественные шаги. Вы назваете часть Украины Малопольшей - так чем вы лучше тех, кто наш Донбасс называет Малороссией?", - спросил Лозовой.

Он также отметил, что украинец может сегодня заработать в Польше больше и призвал поляков относиться к ним с уважением: "Как бы вы отнеслись, если бы к полякам, которые зарабатывают за рубежом относились так, как в Польше сегодня относятся к украинцам?".

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