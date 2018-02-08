"Мы еще не умерли, а они уже разбирают на органы". Писательница заявила о готовности Польши "дерибанить" Украину

Украина в настоящий момент является слабым государством, что дает соседям основания стремиться завладеть ее землями.

Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказала известная детская писательница Лариса Ницой, комментируя принятый в польше "антибандеровский закон".

"Польский закон, который запрещает бандеровскую идеологию - это не самая большая проблема. Теперь в Польше запретили узнавать информацию о том, что в Волынской трагедии принимали участие и поляки. И так, как в Польше сейчас много украинцев, они не хотят, чтобы украинцы просвещали поляков и говорили об этом. То есть украинцы будут ассимилироваться в польском народе. В этом законе часть украинских земель названы Малопольшей. Это говорит про то, что мы действительно слабая страна. Мы еще не умерли, а они уже Украину разбирают на органы. Они уже хотят дерибанить, они уже думают, что Украина вот-вот развалится", - заявила Ницой.

Также она заявила, что Украина оказалась ментально и духовно выше Польши и Венгрии.

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Напомним, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал принятые парламентом страны изменения в закон об институте национальной памяти.

Польский закон о запрете "бандеровской идеологии" вызвал острую реакцию в Украине. Верховная Рада уже ответила на скандальный закон — народные депутаты одобрили текст заявления по поводу его принятия.

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Мнения самих польских политиков

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