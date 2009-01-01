Московские власти хотят демонтировать мемориальную доску в честь Бориса Немцова

Жильцы дома голосованием поддержали установку мемориала.

Власти Москвы считают незаконной и требуют демонтировать мемориальную доску, установленную в память убитого два года назад политика Бориса Немцова.

Об этом сообщает ТАСС.

О появлении доски сообщил на своей странице в Facebok председатель политкомитета оппозиционного движения "Солидарность" Илья Яшин.

Он утверждает, что жильцы дома голосованием поддержали установку мемориала. "В постановлении 1287 "Об утверждении положения о порядке установки в городе Москве мемориальных досок" все прописано о порядке установки. В ситуации с Немцовым ничего законного нет, одно беззаконие", — сообщают источники агентства в Отделе монументов, памятных знаков и мемориальных досок столичного Департамента культурного наследия. В случае признания мемориальной доски незаконной, ее демонтаж будет производиться за счет инициаторов, которые это сделали. Отправлено ли уже уведомление о необходимости демонтажа инициаторам установки, не уточнялось.

Заммэра Москвы по социальному развитию Леонид Печатников сообщил, что "любая мемориальная доска, установленная с нарушением, будет одинаково демонтирована, независимо от того, какому деятелю она посвящена".

Напомним, в Москве скончался избитый на месте убийства Немцова волонтер.