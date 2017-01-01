"Новый срок Путина". Журналист назвал роль Собчак в выборах президента России

Ксения Собчак в дальнейшем стать успешным профессиональным политиком, считает Евгений Киселев.

Собчак используют для перевыборов Путина stuki-druki.com

Кандидата в президенты России Ксению Собчак используют для легитимации перевыборов нынешнего главы РФ Владимира Путина на очередной срок.

Об этом заявил журналист и телеведущий Евгений Киселев во время чата в "Главреде".

Вместе с тем он отметил, что это совершенно не помешает Собчак в дальнейшем стать успешным профессиональным политиком, если она всерьез поставит перед собой такую цель.

"Приведу пример: когда-то давным-давно, весной 1990 года, кто-то — уж не знаю, кто именно — то ли в Кремле, то ли в КГБ, то ли в умирающем ЦК КПСС придумал создать ручную псевдооппозиционную партию во главе с никому не известным горлопаном по фамилии Жириновский. Партию назвали ЛДПР. И что в результате? На парламентских выборах в России в декабре 1993 года ЛДПР получила самый высокий результат — больше 20%. С тех пор эта партия неизменно представлена в российском парламенте. Причем бывали времена, когда у нее была "золотая акция", и без голосов фракции Жириновского порой невозможно было принятие тех или иных важных законов. А сам Жириновский стал достаточно влиятельным политиком", — напомнимл журналист.

Он подчеркнул, что это — типичная история о том, как послушная марионетка в руках власти очень быстро может превратиться в самостоятельного игрока.

"А Ксения Собчак гораздо более обаятельна, образованна, умна, и я не исключаю того, что она в дальнейшем может стать, повторяю, успешным профессиональным политиком", — добавил Киселев.

Напомним, ранее Киселев объяснил, почему Навального не допустили к выборам в РФ.