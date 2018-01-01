"Опасения необоснованные". В Польше обвинили Украинский институт нацпамяти в провокации

ИНП Польши выразил надежду на возобновление диалога с украинской стороной.

Украинский институт нацпамяти обвинили в провокации dpchas.com.ua

В ИНП Польши заверили, что принятые в обновленном законе положения не затрагивают научную деятельность, передает "Польское радио".

"Опасения относительно безопасности украинских участников научных дебатов на территории Польши совершенно необоснованные и даже провокационные", — говорится в сообщении польского учреждения.

ИНП Польши также напомнил, что в 2015 году Верховная рада Украины приняла закон, который предоставляет членам украинских националистических организаций и тех, которые коллаборировали с Германией, статус "борцов за свободу и независимость Украины". Польское учреждение высказало тогда опасения, что оно может "остановить любые критические взгляды о деятельности украинских националистов, в частности также представление фактов на тему "геноцида польского населения, совершенного УПА". ИНП в Варшаве обратил внимание, что "польско-украинский диалог о тяжелых сторонах совместного прошлого начался гораздо раньше, чем был основан УИНП".

Одновременно ИНП Польши выразил надежду на возобновление диалога с украинской стороной и проведение совместных мероприятий для защиты мест отдыха и символических мест национальной памяти.

Польско-украинский форум историков начал свою работу в 2015 году под патронатом Институтов национальной памяти обеих стран. В его основе — площадка польско-украинского исторического диалога. До сих пор форум провел пять встреч, в последний раз — в октябре прошлого года в Черкассах.

Напомним, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал принятые парламентом страны изменения в закон об институте национальной памяти.

Польский закон о запрете "бандеровской идеологии" вызвал острую реакцию в Украине и ряде других стран мира. Верховная Рада уже ответила на скандальный закон — народные депутаты одобрили текст заявления по поводу его принятия.

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