Отравление Скрипаля. Британия не пустит в страну племянницу экс-офицера ГРУ

Виктория Скрипаль сообщала о намерении приехать в Великобританию.

Британия не пустит в страну племянницу Сергея Скрипаля "Коммерсант"

Британские власти сообщили племяннице отравленного в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля об отказе предоставления ей въездной визы.

О том, что Викторию Скрипаль, племянницу Скрипаля, не пустят в Великобританию, рассказал источник BBC в правительстве.

"Судя по всему, Россия использует Викторию как пешку, — сказал собеседник. — Если она попала под влияние Кремля или Кремль ее к чему-то принуждает, она тоже стала жертвой".

В четверг российское телевидение распространило аудиозапись телефонного разговора Виктории Скрипаль с ее двоюродной сестрой Юлией, дочерью Сергея Скрипаля, которая тоже пострадала при отравлении в Солсбери. При этом у журналистов нет возможности проверить подлинность этой записи.

На записи слышно, как, предположительно, Виктория Скрипаль сообщает о намерении приехать в Великобританию, если сможет получить визу. Вот стенограмма этого диалога:

— Смотри, если я завтра получу визу, я к тебе в понедельник прилечу.

— Тебе визу никто не даст, Вик.

— Ну, я, в общем, это, тоже так думаю. Если дадут, мне надо, чтобы ты на то, могу я видеть тебя или нет, сказала "да".

— Да я думаю, нет, тут сейчас ситуация такая, что…

4 апреля Виктория Скрипаль сообщала, что находится в Москве и ждет визу. "Вчера меня попросили остаться в Москве, чтобы сегодня получить визу. Мы стояли у посольства Великобритании и ждали звонка, но сегодня паспорт с визой я не получила", — сказала она тогда.

Российское посольство в Лондоне также говорило о намерении Скрипаль поехать в Великобританию и выражало надежду, что "британские власти, руководствуясь гуманитарными соображениями, оперативно выдадут ей визу".

Ранее сообщалось, что Сергей Скрипаль, который был отравлен 4 марта вместе с дочерью, вышел из критического состояния.

29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль не только пришла в сознание, но и начала разговаривать.

Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей Россию. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами британского парламента, заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля. А глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.

В свою очередь Россия отрицает как причастность к отравлению Скрипалей, так и факт работы над ядом "Новичок" (хотя несколько российских ученых говорят об обратном). На последнем заседании Совета безопасности ООН российский дипломат перешел к угрозам:"Вы играете с огнем и об этом пожалеете".