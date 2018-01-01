"Отсрочь на сутки": Трамп отложил введение пошлин для ЕС

Решение было принято всего за несколько часов до "дедлайна".

Трамп отсрочил введение пошлин для ЕС. Фото: The New Yorker

После того, как Евросоюз пригрозил США "тройным ударом" в случае введения пошлин на импорт товаров из ЕС, президент США Дональд Трамп отложил введение ввозных пошлин для Евросоюза, Канады и Мексики. Теперь планируется, что пошлины на сталь и алюминий для этих стран будут введены 1 июня.

Как пишет Reuters, решение было принято всего за несколько часов до "дедлайна": пошлины должны были вступить в силу 1 мая в 12:01 (07:01 по Киеву).

Также Белый дом сообщил, что детали соглашений с Австралией, Аргентиной и Бразилией и будут окончательно согласованы в ближайшее время, но условий не раскрыл.

"Администрация также продолжает переговоры с Канадой, Мексикой и Европейским союзом в течение последних 30 дней. На всех этих переговорах администрация сосредоточена на квотах, которые будут сдерживать импорт, предотвращать перегрузку и защищать национальную безопасность", – заявили в Белый доме.

В Еврокомиссии заявили, что данное решение Трампа "продолжает неопределенность на рынке, которая уже влияет на деловые решения".

"ЕС полностью и постоянно должен освобождаться от этих мер, поскольку они не могут быть оправданы на основании национальной безопасности. Избыточное производство в сталелитейном и алюминиевом секторах не возникает в ЕС. Напротив, ЕС в последние месяцы вел переговоры на всех возможных уровнях с США и другими партнерами, чтобы найти решение этой проблемы", – отмечается в заявлении на официальном сайте ведомства.

В комиссии напомнили, что ЕС неоднократно подчеркивал, что готов обсудить текущие вопросы доступа на рынки, представляющие интерес для обеих сторон, но вести переговоры на фоне угроз не станет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что торговый дефицит в отношениях США с Китаем составляет 500 млрд долларов, а объем краж интеллектуальной собственности приравнивается к 300 млрд долларов и ввел гигантские пошлины на товары из Китая.

В посольстве Китая в Вашингтоне попросили США не начинать торговую войну, иначе Пекин будет вынужден защищать свои законные интересы любыми методами. Вслед за этим Китай учредил в отношении США ответные пошлины на товары.

Позднее Китай пошел на попятную в торговой войне с США. Си Цзиньпин заявил о готовности сделать ряд шагов по улучшению отношений.

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