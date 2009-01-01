Политолог считает, что у Трампа есть три пути

Никакой президент не может единогласно править Америкой, сказал Небоженко.

Дональд Трамп Reuters

У президента СШАесть три пути — защищать национальные интересы страны, вступить в зону импичмента или "дать аналогию" с печальным сценарием 35-го главы Штатов Джоном Кеннеди (был убит — ред.).

Об этом политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал на чате в Главреде.

В то же время он считает, что риторику "70-летнего старика уже изменить нельзя".

"Но Америка — это институты и система. Никакой президент не может единогласно править Америкой", — отметил эксперт.

По его словам, "у Трампа три пути: защищать национальные интересы США, опираясь на американскую систему; вступить в зону импичмента, по любому поводу; дать аналогию с печальным сценарием Кеннеди".

"Я думаю, он выберет первый. Мы заинтересованы в этом, потому что система национальных интересов США входит поддержка их естественного союзника — Украины", — добавил собеседник издания.

Ранее американский финансист Джордж Сорос говорил, что "обманщик и аферист" Дональд Трамп может стать диктатором, если ему "удастся выйти сухим из воды". Ознакомиться с мнением аналитика можно здесь.