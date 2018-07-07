Президент Филлипин уйдет в отставку , если ему докажут, что бог есть

При этом президент сказал, что верит в "высшего бога", но ставит под сомнение деятельность всех религиозных сект.

Филлипинский президент постоянно вводит в шок публику чем-нибудь этаким bfm.ru

Скандально известный президент Филлипин Родриго Дутерте пообещал подать в отставку , если ему будут предоставлены доказательства существования бога; в качестве доказательств президент принимает фотографии, селфи, видеосъемки Рая, Бога, ангелов и так далее.

Об этом сообщает CNN.

"Есть ли кто-то среди вас, кто скажет, что был на небесах и говорил с Господом, и лично видел его, и что он существует, этот ваш бог. И если это правда, я сегодня уйду с должности президента", - сказал Дутерте.

При этом президент сказал, что верит в "высшего бога", но ставит под сомнение деятельность всех религиозных сект.

На Филлипинах живет более 100 миллионов человек, и подавляющее большинство из них - католики. Мусульман на Филлипиназ менее 5%.

Конфликт президента с церковью начался, когда Дутерте обвинил христианскую церковь в использовании пожертований.

"Если вы говорите, что помогаете людям, то почему мы даем вам деньги?", - заявил он.

Напряженная ситуация между администрацией президента и церковью обострилась с 24 июня, когда Дутерте назвал бога глупым.

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Ранее Дутерте уже грозился уйти в отставку - когда всплыла история с его поцелуем замужней женщины в губы.

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