"Прихвостню Путина" Лаврову нечего было делать в Белом доме — американский сенатор

Глава МИД России — пропагандист, отметил Маккейн.
Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News, пишет УНИАН.
В то же время политик назвал дипломата пропагандистом и прихвостнем главы России Владимира Путина.
"Мистер Лавров — марионетка бандита и убийца, который использовал российское высокоточное оружие для ударов по больницам в Алеппо (сирийский город — Ред.)", — сказал сенатор, вспомнив и об агрессии РФ в Украине.
Напомним, 10 мая в Белом доме президент США Дональд Трамп встретился с Сергеем Лавровым и российским послом в Штатах Сергеем Кисляком. Западные СМИ писали, что американский лидер хвастался перед ними, что уволил с поста директора ФБР "невменяемого" Джеймса Коми.