"Прихвостню Путина" Лаврову нечего было делать в Белом доме — американский сенатор

Глава МИД России — пропагандист, отметил Маккейн.

Сергей Лавров Reuters

Американский сенатор-республиканецзаявил, что главе МИД Российской Федерациинечего было делать в Овальном кабинете Белого дома.

Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News, пишет УНИАН.

В то же время политик назвал дипломата пропагандистом и прихвостнем главы России Владимира Путина.

"Мистер Лавров — марионетка бандита и убийца, который использовал российское высокоточное оружие для ударов по больницам в Алеппо (сирийский город — Ред.)", — сказал сенатор, вспомнив и об агрессии РФ в Украине.

Напомним, 10 мая в Белом доме президент США Дональд Трамп встретился с Сергеем Лавровым и российским послом в Штатах Сергеем Кисляком. Западные СМИ писали, что американский лидер хвастался перед ними, что уволил с поста директора ФБР "невменяемого" Джеймса Коми.