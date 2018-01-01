Путин отреагировал на победу Пашиняна

Президент РФ выразил надежду на укрепление отношений между странами.

Путин поздравил Пашиняна. Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил новоизбранного премьер-министра Армении Никола Пашиняна со вступлением в должность.

Также Путин выразил надежду, что премьерство Пашиняна приведет к укреплению двусторонних отношений. Соответствующая телеграма была опубликована на сайте Кремля.

"Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений между нашими странами, партнёрского взаимодействия в рамках Содружества независимых государств, Евразийского экономического союза и Организации договора о коллективной безопасности", — говорится в поздравительной телеграмме.

Напомним, 8 мая Пашинян был избран премьером на специальном заседании парламента страны.

В понедельник, 7 мая сам Путин в четвертый раз вступил в должность президента РФ. Он официально стал главой государства еще на шесть лет.

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