Путин устал. Российский профессор назвал имена возможных преемников

Соловей отметил, что преемником Путина на посту президента РФ может снова стать нынешний премьер Медведев.

Владимир Путин Reuters

Российский историк Валерий Соловей считает, что уход российского президента Владимира Путина не создаст угрозы существованию России. По-видимому, он очень устал.

Такое мнение высказал профессор МГИМО, известный своими точными прогнозами кремлевской политики, в интервью "Бизнес Онлайн".

"Вам не приходит в голову, что Путин попросту очень устал? ", — задается вопросом эксперт, обратив внимание на то, что "за последнее время он уже дважды говорил о том, что будет делать, когда уйдет на покой. И, судя по его намерению путешествовать, он явно хочет уйти на покой в здравом уме и твердой памяти, а не так, чтобы его вынесли ногами вперед. Отсюда следует: выборы будут проводиться в срок — в 2018 году, но не факт, что на них пойдет именно Владимир Владимирович. Решение об этом, видимо, будет приниматься в начале осени следующего года. И, возможно, это будет другой кандидат. А если при этом еще и изменят структуру государственной власти, то все шансы за то, что будет другой кандидат", — отметил историк.

Соловей заявил, что может назвать "полсотни человек, которые точно смогут управлять Россией не хуже Владимира Владимировича. А по крайней мере дюжина еще и лучше, чем он. Есть варианты, которые подготавливаются и обсуждаются. И не более того".

По его мнению, преемником Путина на посту президента России может снова стать нынешний премьер-министр Дмитрий Медведев.

Именно Медведеву Путин доверяет наибольше, говорит историк.

"Медведев относится к числу тех немногих людей, которым Владимир Владимирович Путин доверяет. Исходя из этого у него хорошие шансы стать преемником президента. Он может пойти на свой второй срок, но я думаю, что если это и произойдет, то при условии конституционной реформы и перераспределения полномочий. Конституционная реформа готовится, но никто не знает, когда ей будет дан старт и состоится ли она вообще", — сказал Соловей.

Он сомневается, что следующим главой РФ станет нынешний министр обороны Сергей Шойгу или Сергей Иванов, ранее заминавший пост главы администрации Путина.

Иванов, говорит Соловей, "не прочь уйти на покой и заняться каким-то делом для души".

Кроме того, вероятным преемником Путина называют губернатора Тульской области Дюмина, который ранее был силовиком, но Соловей не уверен, что он не сможет стать президентом.

"Может быть, Дюмин был незаменим в личной охране президента РФ и весьма успешен в качестве замминистра обороны, но это не означает, что Дюмин, а тем более Зиничев, который на посту губернатора Калининградской области и 100 дней не проработал, будут столь же успешны на гражданской службе. Конечно, бывают исключения. Но все-таки спецслужба воспитывает специфические качества. Пока что Путин не расширяет эту часть своего кадрового резерва. Трое из его охранников перешли на гражданскую службу, причем Зиничев сейчас стал замдиректора ФСБ. Возможно, появится кто-то еще", — говорит российский профессор.

Соловей убежден, что выиграть выборы 2018 года есть шанс у оппозиционного политика Алексея Навального.

Напомним, российский певец, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич считает, что Путин не будет участвовать в президентских выборах, он "сильно устал".