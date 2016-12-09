Макаревич объяснил, почему почти не слушает современную музыку

Российский певец, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич заявил, что практически не слушает современную музыку.

Об этом исполнитель рассказал в интервью "Гордону".

По словам собеседника издания, он не слышит в ней того, что бы его грело, интересовало.

"В ней все пережевывается по пятому разу. Жанр умирает. А когда это происходит, музыка интересной быть не может. Придет что-то новое. Что именно, посмотрим", — отметил он.

Ранее украинский певец Kishe говорил "Главреду", что шоу-бизнес нашей страны станет сильнее благодаря запрету на въезд российским артистам. Ознакомиться с мнением вокалиста можно здесь.