С позывным "Гордон". СМИ назвали причастного к отравлению Скрипалей

Британская полиция считает, что подозреваемый уже вернулся в Россию.

Стал известен подозреваемый в отравлении Скрипалей Фото: Sky News

К отравлению бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастен 54-летний бывший шпион ФСБ с позывным "Гордон".

Как пишет The Sunday People о , подозреваемый может использовать псевдоним Михаилс Савикис так же, как и еще два других псевдонима.

Как пишет издание, британская полиция подозревает, что мужчина уже вернулся в Россию, и поэтому допросить его не получится. Детективы предполагают, что "Гордон" был одним из шести людей, причастных к химической атаке "новичком", которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь.

Издание отмечает, что имя "Гордона" стало известным после 5-часового допроса в полиции Лондона бывшего агента КГБ Бориса Капричкова, который давно живет в Британии. Сам Капричков рассказал The Sunday People, что сталкивался с "Гордоном" в начале 90-х годов.

"Он очень умный, образованный, амбициозный и жестокий человек. Он был красивым и статным и быстро завоевывал доверие других людей", — рассказал бывший российский агент.

Также он отметил изданию, что "Гордон" выполнял самые грязные дела для ФСБ и известно о по меньшей мере одном исполненном им убийстве — криминального авторитета в Латвии.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ. Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата.

Глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент России Владимир Путин. Позже более 20 стран-партнеров Британии, в частности, Украина и США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. РФ в ответ пошла на такие же меры.

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