"Сдали назад". С сайта Adidas исчезла продукция с советской символикой

Недавно вспыхнувший скандал вокруг всемирно известного спортивного бренда, похоже, подошел к концу.

Именно так выглядела пресловутая майка adidas.com

Известный международный бренд спортивной одежды Adidas убрал снимок майки с советской символикой и с надписью USSRсо своих официальных интернет-ресурсов.

На данный момент, по состоянию на утро вторника, 8 мая, на всех сайтах бренда майку заменила одежда с символикой России.

Напомним, что ранее Adidas презентовала коллекцию спортивной одежды с гербом СССР – в честь грядущего мирового футбольного первенства, которое пройдет летом нынешнего года РФ.

Литовские власти немедленно обвинили руководство бренда в "ностальгии по империи". Немногим позднее руководство Украинского института национальной памяти и его глава Владимир Вятрович напомнили Adidas об ответственности за распространение советской символики на территории Украины.

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