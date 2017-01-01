Собчак обнародовала предвыборную программу: две несбывшиеся мечты, Крым и война в Украине

Россия должна обеспечить мир в Украине и Сирии, а также "вернуть солдат домой, им нечего делать там".

Ксения Собчак. Reuters

Телеведущая Ксения Собчак , которая собирается баллотироваться в президенты России , представила свою предвыборную программу под названием "123 трудных шага", в которой упомянула и о ситуации в Украине.

"Это программа, где каждый шаг надо делать всем вместе, поэтому это очень непростой путь так и называется — "123 трудных шага". Это, в том числе мой ответ Владимиру Путину по поводу того, что у демократических сил нет позитивной программы. Программа есть, но самое главное ее исполнить", — отметила журналистка на съезде партии "Гражданская инициатива", где ее выдвинули в президенты.

Предвыборная программа кандидата "против всех" также состоит из четырех разделов: "Внутренняя политика", "Развитие экономики", "Социальная политика" и "Внешняя политика".

По словам Собчак, это программа к правде и свободе, среди которых доступность образования, отказ от дискриминации по любому признаку и легализация однополых союзов, пишет Интерфакс.

Во "Внутренней политике" Собчак отметила, что Россия должна перейти от "суперпрезидентской республики" к "полноформатной парламентской демократии", а для этого необходимо внести изменения в Конституцию.

"Мы должны вернуть в российскую политическую жизнь правду, о которой забыли, и свободу, которую потеряли", — заявила Собчак, выступая перед делегатами съезда

В программе Собчак 123 пункта, затрагивающие вопросы экономики, образования, гражданских свобод.

В первую очередь, по ее мнению, государство должно давать людям всех возрастов право на образование. Также, считает Собчак, "государство не имеет права диктовать людям, какую религию им исповедовать и вообще, верить ли им в бога, не имеет права принудительно призывать на воинскую службу, если не находится в состоянии глобальной войны".

"И уж конечно не могу до тебя делить людей на первый и второй сорт по их национальность, полу, сексуальной ориентации, цвету кожу или физических возможностям", — сказала она.

Не лезть в постель и разрешить карнавалы

Собчак считает, что "государство не должно лезть нам в голову, в душу и в нашу постель", так как "мы нанимаем это государство ради права быть разным, оставаясь при этом равными".

"Если разрешены крестные ходы и многомиллионные уличные молитвы, должны быть разрешены митинги оппозиции, демонстрации атеистов, карнавалы и гей-прайды. Если разрешены церковные браки, должны быть разрешены и гражданские ЛГБТ-союзы", — заявила она.

В предпоследних пунктах своей программы Собчак настаивает, что Кремль должен остановить необъявленные войны и конфликты и вспоминает об Украине и Сирии.

"Мы должны прекратить гибридную войну, которую сейчас ведет наша страна на востоке Украины. Мы настаиваем на немедленном возвращении на родину российских военнослужащих, в любом статусе присутствующих сейчас на территории Украины и Сирии. Необходимо немедленно обнародовать списки всех погибших на необъявленных войнах, — говорится в одном из пунктов программы, который Собчак внесла в раздел "Социальная политика".

Последним пунктом в предвыборной программе Ксении Собчак является "вопрос о Крыме", где она предлагает провести на оккупированном полуострове еще один референдум.

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Собчак также рассказала про две несбывшиеся мечты о выборах. "Думала, что разрешат Навальному выдвигаться или что Владимир Путин не пойдёт на выборы. Потом стало ясно, что все эти мечты так и останутся мечтами", — объяснила Собчак делегатам съезда партии "Гражданская инициатива".

Ранее Собчак заявила, что Россия должна вернуть мир на Донбасс.