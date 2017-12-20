Кандидат в президенты России телеведущая Ксения Собчак сделала новое заявление по украинскому Крыму.

Во время пресс-конференции с украинскими журналистами, она заявила, что вопрос о возвращении оккупированного Крыма должен решаться на новом, признанном во всем мире референдуме.

"Крайне сложный вопрос. С точки зрения международного права, Крым — украинский. Там живут люди, и мы должны признать факт, что те, кто там живет, относятся к Украине с опаской. Это должна признать и сама Украина. И мы должны вместе решать, что мы будем делать. Мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы дали обещание, и мы это обещание не выполнили. Забрать, а потом отдать невозможно. В течение нескольких лет после смены власти в РФ должен быть проведен референдум, признанный на международном уровне. Люди сами должны решить", - считает она.

По словам Собчак, тема принадлежности Крыма требует "дальнейшего обсуждения и поиска компромиссов".

Напомним, Собчак, когда объявляла о своем выдвижении в президенты заявила, что "с точки зрения международного права, Крым - украинский. Точка. Дальше — давайте разговаривать".

Читайте также на "Главреде": Третья сила? К чему приведёт вступление Ксении Собчак в президентскую кампанию.

А также по теме мнения экспертов для "Главреда": Выборы без выбора, или В чем интрига президентской гонки в России.