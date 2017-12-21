Тука рассказал о многоходовке Путина на Донбассе

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что выход российских офицеров из Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на востоке Украины (СЦКК) ухудшит ситуацию на Донбассе.

В последние дни военная ситуация в зоне конфликта ухудшилась, и это логическое продолжение всех действий России, пишет Новое время.

По словам Туки, к такому поступку РФ шла целенаправленно, что приведет к определенным последствиям.

"В случае повреждения объектов инфраструктуры на Донбассе у нас остается один единственный путь решить проблемы – обращаться к представителям СММ ОБСЕ в качестве посредников. Будет ли этот механизм эффективным? Сомневаюсь. Но это наш единственный вариант. Я прогнозирую, что в ближайшие дни будет где-либо совершен обстрел, будут повреждены важные объекты инфраструктуры, чтобы продемонстрировать нам, кто в доме хозяин", — говорит Тука.

Он также отметил, что российский президент Владимир Путин "с первых дней военного конфликта на Донбассе старался представить картину таким образом, что это – внутренний конфликт Украины, и Россия является не стороной конфликта, а добровольным миротворцем".

И теперь, говорит Тука, "задача номер один, о чем Путин говорил многократно с самого начала, – Киев должен вступить в прямые переговоры с боевиками на Донбассе".

"Если Украина пойдет на такой шаг и начнет какие-либо переговоры непосредственно с представителями ОРДЛО, то де-юре это будет означать фактическую легитимизацию этих режимов", — заявил политик.

Он также рассказал о встрече с руководством Молдовы, где считают, что в свое время была "допущена ужасная стратегическая ошибка с их стороны: они вступили в прямые переговоры с Приднестровьем, признав их стороной конфликта".

"Если не дай бог, мы совершим подобный шаг, то тогда Россия однозначно выйдет из всех переговорных процессов, мотивируя это тем, что вот, наконец, начались прямые переговоры между Киевом и Донецком и Луганском, и вот пусть они там себе договариваются. При этом все чудесно понимают, что реальным хозяевами на той территории являются не Пасечник и не Захарчеко, а Владимир Владимирович", — подчеркнул Тука.

Напомним, представитель России в подгруппе по безопасности во время переговоров в Минске заявил о готовности вернуть своих офицеров в СЦКК на Донбассе.

Напомним, 18 декабря в МИД РФ заявили, что Россия прекращает работу своего представительства в СЦКК. Российские офицеры должны покинуть Украину 19 декабря из-за якобы "напряженной морально-психологической обстановки" и "пренебрежительного отношения украинских военнослужащих".

В свою очередь специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что прямые переговоры с подконтрольными Кремлю террористами "Д/ЛНР" только приведут к дальнейшему затягиванию конфликта на Донбассе.

Ранее, министр обороны Степан Полторак считает, что Россия вывела своих офицеров из СЦКК, чтобы обвинить украинскую сторону в нарушении "режима тишины" на Донбассе.