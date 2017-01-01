Культура — фундамент, на котором империализм возводит храм своего величия, отметил директор Украинского института национальной памяти.

Даже высоцкие и цои в руках Кремля — эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве, подчеркнул историк Главред

Директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович сообщил, что не все щупальца "русского мира" такие отвратительные и очевидные, как "совок" и московская церковь.

Некоторые более симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные, говорится на странице эксперта в Facebook.

"Ирония судьбы", восьмое марта, булгаковы, пугачевы, и даже высоцкие и цои в руках Кремля — эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и инструменты его воспроизведения. А именно культура является фундаментом, на котором каждый империализм возводит храм своего величия", — отметил он.

Напомним, в ноябре 2017 года Владимир Вятрович на чате в "Главреде" говорил, что украинцы очень активно преодолевают "совок" у себя в головах, что стало возможным благодаря Майдану, поскольку он был реакцией на попытку власти вернуть нас в советское прошлое.