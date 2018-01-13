Политолог объяснил, почему украинцы шарахаются от фразы "русский мир"

Украинцы шарахают от фразы "русский мир", а проект "Новороссии" был мертворожденной выдумкой "патриотов", которые просто плохо понимают и Россию, и Украину.

Об этом заявил российский политолог Дмитрий Орешкин на чате в "Главреде".

По его словам, термин "Новороссия" уже закончил свое существование в том виде, в котором его "изобрели".

"Это — вчерашний день, этого уже никогда не будет. А у Путина в Кремле сейчас размышляют о том, как бы избавиться от этих "ЛНР" и "ДНР", — отметил политолог.

Вместе с тем он подчеркнул, что в РФ есть так называемая "партия войны", которая изо всех сил хотела бы поддерживать напряжение в отношениях между Россией и Украиной.

"Сейчас далеко не все идет по плану Кремля. У Путина наверняка лежат на столе разнообразные планы, в том числе про "русский мир", но вопрос в том — есть ли у него ресурсы на их реализацию. А ресурсов, с моей точки зрения, нет", — добавил Орешкин.

Напомним, ранее Орешкин объяснил, почему Донбасс не нужен Путину в составе РФ.