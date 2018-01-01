Трамп достал всех европейцев, даже бесконечно терпеливую Меркель - эксперт

Европа готовится пережить президента США, как чуму, пока ему на смену не придет адекватный политик.

Reuters

Выход США из ядерной сделки с Ираном и введение санкций не только против самого Ирана, но и против всех европейский компаний, которые ведут бизнес с ним, переполнил чашу терпения европейцев.

Такое мнение в своем фейсбуке выразил известный политический эксперт Андрей Головачев, отметив, что европейцы потеряли терпение.

"Европа , включая и Англию, не только заняла консолидированную позицию против Трампа, не только отказалась выходить из ядерной сделки с Ираном, не только будет продолжать закупать иранскую нефть, но и приняла решение отказаться от использования доллара в сделках с Ираном в пользу евро", - выразил мнение Головачев.

Эксперт добавил, что политика президента Дональда Трампа объявил 8 мая, Белый дом окончательно "достал" европейских политиков. "Уже ясно , что Трамп достал всех , даже обладающую бесконечным терпением А. Меркель. Консолидированная позиция Германии и Франции и остальных сейчас следующая: Дональд Трамп - это психически нездоровый человек, абсолютно непрогнозируемый в своем поведении и непонимающий принципов международной безопасности. Его нужно просто пережить как чуму, пока американцы не изберут адекватного президента", - резюмировал Головачев. Читайте также Как Трамп выходом из иранской ядерной сделки помог Путину

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