ЕС и Иран не будут выходить из ядерной сделки

Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал решение США выйти из ядерного соглашения с республикой.

Во время телеобращения к нации он отказался считать сделку аннулированной и заявил, что продолжит придерживаться договоренностей с партнерами без Вашингтона, передает Reuters.

Роухани пообещал, что Тегеран продолжит работу с остальными участниками сделки, и он уже поручил внешнеполитическому ведомству в течение ближайших недель провести переговоры по данному вопросу со странами Европы, Россией и Китаем.

"Тегеран выполнял обязательства ядерной сделки, США этого не делали никогда. Сегодня мы получили важный исторический опыт", - заявил он.

При этом иранский лидер отметил, что поручил ядерщикам быть готовыми и, в случае необходимости, продолжить развитие ядерной промышленности без каких-либо ограничений.

Одновременно с Роухани выступила глава внешнеполитической службы Евросоюза Федерика Могерини. По ее словам, ЕС не последует за США в данном вопросе, а наоборот, призывает страны к исполнению обязательств по договору.

"Европейский союз намерен реагировать в соответствии с собственными интересами безопасности и защищать собственные экономические интересы", — заявила Могерини.

Президент Франции Эммануэль Макрон также высказался по решению Трампа, заявив, что Франция, Германия и Великобритания сожалеют о шаге Вашингтона. По его словам, поступок президента США поставил под угрозу международный режим нераспространения ядерного оружия.

Напомним, ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что иранские власти скрывали от МАГАТЭ огромный массив документов, посвященных ядерным технологиям.

Как известно, Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном.

Как ранее сообщалось, израильская разведка нашла доказательства разработок Ираном ядерного оружия. Позднее официальный Тегеран назвал израильское заявление "детским и нелепым шоу".