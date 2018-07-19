Трамп назвал условие, при котором станет самым злейшим врагом Путина

Нынешний лидер США сказал, что был "намного более жестким в отношении России, чем любой президент за многие годы".
Экс-президент Штатов Барак Обама являлся "полным простофилей" в отношениях с РФ, рассказал нынешний американский лидер в интервью CNBC.
По словам главы США, он сам был "намного более жестким в отношении России, чем любой президент за многие годы".
Trump: If US-Russia relations don't work out, I'll be Putin's worst enemy from CNBC.
Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин встречались в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. Президенты США и России, в частности, говорили об Украине. Бывший глава американского Центрального разведывательного управления Джон Бреннан выразил мнение, что комментарии Трампа на пресс-конференции после встречи были имбецильны, а сам лидер Штатов полностью в кармане главы РФ.
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