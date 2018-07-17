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Трамп заявил о сохранении антироссийских санкций

Сегодня, 22:25

Трамп заявил о согласии с выводами американской разведки о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Трамп
Трамп ответил на вопрос о санкциях против РФ Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что антироссийские санкции не будут отменены.

"Да, остаются, мы не снимаем (санкции, — ред.), — подчеркнул он журналистам.

В то же время американский лидер считает, что диалог с Россией очень важен и полезен.

При этом Трамп заявил о согласии с выводами американской разведки о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.


"Я принимаю выводы разведывательного сообщества, что имело место "вмешательство" России. Могли быть и другие люди. И не было никакого сговора", — добавил Трамп.

Накануне спикер американской Палаты представителей Пол Райан заявил о том, что США готовы рассмотреть новые санкции против России.

Напомним, накануне Дональд Трамп и Владимир Путин провели встречу в Хельсинки.

Вместе с тем англоязычная пресса была возмущена поведением президента США на переговорах в Хельсинки.

Кроме того, Трампу также досталось от сенатора Джона Маккейна, экс-главы ЦРУ Джона Бреннана и даже от Арнольда Шварценеггера.

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Теги:  
Дональд Трамп, США, Россия, санкции
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