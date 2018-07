Трамп заявил о сохранении антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что антироссийские санкции не будут отменены.

"Да, остаются, мы не снимаем (санкции, — ред.), — подчеркнул он журналистам.

В то же время американский лидер считает, что диалог с Россией очень важен и полезен.

При этом Трамп заявил о согласии с выводами американской разведки о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Trump says he accepts the American intelligence community's conclusion that Russia interfered in the election, and misspoke when he said the opposite in Helsinki. Follow the latest updates on US policy on Russia here: https://t.co/2LX4AwkljW