Трамп заявил о сохранении антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что антироссийские санкции не будут отменены.

"Да, остаются, мы не снимаем (санкции, — ред.), — подчеркнул он журналистам.

В то же время американский лидер считает, что диалог с Россией очень важен и полезен.

При этом Трамп заявил о согласии с выводами американской разведки о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Trump says he accepts the American intelligence community's conclusion that Russia interfered in the election, and misspoke when he said the opposite in Helsinki. Follow the latest updates on US policy on Russia here: https://t.co/2LX4AwkljW — AP Politics (@AP_Politics) July 17, 2018

"Я принимаю выводы разведывательного сообщества, что имело место "вмешательство" России. Могли быть и другие люди. И не было никакого сговора", — добавил Трамп.

Накануне спикер американской Палаты представителей Пол Райан заявил о том, что США готовы рассмотреть новые санкции против России.

Напомним, накануне Дональд Трамп и Владимир Путин провели встречу в Хельсинки.

Вместе с тем англоязычная пресса была возмущена поведением президента США на переговорах в Хельсинки.

Кроме того, Трампу также досталось от сенатора Джона Маккейна, экс-главы ЦРУ Джона Бреннана и даже от Арнольда Шварценеггера.