В Британии научились варить пиво из пищевых отходов

При изготовлении напитка в ход идут ненужные остатки хлеба из пекарен и горбушки, выбрасываемые производителями сэндвичей.

Пищевые отходы стали использовать в производстве пива Delfi.ua

Пищевые отходы можно использовать в производстве пива . Таким открытием поделилась британская пивоваренная компания Toast Ale.

При изготовлении напитка в ход идут ненужные остатки хлеба из пекарен и горбушки, выбрасываемые производителями сэндвичей. Таким образом пивовары экономят на других ингредиентах, сообщает PRI.

"Мы заменяем треть ячменя, который понадобился бы в противном случае, и находим применение идущему на выброс хлебу", — заявила ответственная за брендинг и финансы компании Луиза Зиан.

Стоит отметить, что основатель компании Тристрам Стюарт также стоит во главе благотворительной организации Feedback, цель которой – сократить до минимума количество выбрасываемой еды.

Как известено, треть всей производимой пищи затем выбрасывается. Это огромная проблема во всем мире.

Напомним, ранее ученые рассказали, от каких болезней помогает распитие пива.

Читайте наши новости в Facebook