В Британии научились варить пиво из пищевых отходов

Пищевые отходы можно использовать в производстве пива. Таким открытием поделилась британская пивоваренная компания Toast Ale.

При изготовлении напитка в ход идут ненужные остатки хлеба из пекарен и горбушки, выбрасываемые производителями сэндвичей. Таким образом пивовары экономят на других ингредиентах, сообщает PRI.

"Мы заменяем треть ячменя, который понадобился бы в противном случае, и находим применение идущему на выброс хлебу", — заявила ответственная за брендинг и финансы компании Луиза Зиан.

Стоит отметить, что основатель компании Тристрам Стюарт также стоит во главе благотворительной организации Feedback, цель которой – сократить до минимума количество выбрасываемой еды.

Как известено, треть всей производимой пищи затем выбрасывается. Это огромная проблема во всем мире.

Напомним, ранее ученые рассказали, от каких болезней помогает распитие пива.