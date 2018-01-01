В Германии мэра города избили во время празднования победы на выборах: фото

Пострадавший уверяет, что удары ему нанес человек, которого он ранее не знал.
Как сообщает ВВС, у новоиспеченного градоначальника выбит зуб и сломан нос. Медики были вынуждены госпитализировать его во время праздничного мероприятия.
Очевидцы инцидента сообщают, что вместе с Хорном на центральной площади города праздновали его победу на выборах около 300 горожан. Неизвестный мужчина подошел к мэру и попросил сделать совместное селфи. Однако вместо ярких снимков Хорн неожиданно получил несколько резких ударов в лицо.
"У меня сломан нос, два небольших шва и сломанный зуб", - рассказал позже в больнице Хорн.
Сотрудники полиции арестовали дебошира. Им оказался 54-летний местный житель, который, по версии следствия, ударил Хорна не из политических побуждений, а по причине психического заболевания.
Отмечается, что Хорн одержал победу в выборах над кандидатом от "зеленых" Дитером Соломоном, который занимал эту должность на протяжении 16 лет.
Напомним, в родном городе Карла Маркса, небольшом немецком населенном пункте Трир, открыли памятник легендарному философу. Постамент немцам подарили представители Китая.
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