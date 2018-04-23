В Германии начали продавать бургеры с котлетой из личинок жуков: видео

Создатели блюда считают, что они могут стать альтернативой мясу.
В немецком городе Ахен сеть супермаркетов Rewe началась реализацию бургеров с котлетой из личинок жуков.
Как сообщает The Guardian, создатели кулинарного "шедевра" полагают, что высокое содержание белка позволит блюду конкурировать с мясным аналогом.
"Все достаточно просто. Нужно сделать эстетичный продукт, который привлекательно выглядит и в нем не видно никаких насекомых", - говорит Барис Эцел, основатель компании Bugfoundation, продающей бургеры.
В бургер для красоты, вкуса и пользы добавляют листья салата, лук и помидоры.
Напомним, в России, в сибирском городе Красноярк, в меню одной из блинных начали продавать "Собчак-бургер", в состав которого входит конское мясо.