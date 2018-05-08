В Германии мэра города избили во время празднования победы на выборах: фото

В немецком городе Фрайбург 33-летний мэр города Мартин Хорн во время празднования победы на выборах получил несколько ударов в лицо от одного из участников торжества.

Как сообщает ВВС, у новоиспеченного градоначальника выбит зуб и сломан нос. Медики были вынуждены госпитализировать его во время праздничного мероприятия.

Очевидцы инцидента сообщают, что вместе с Хорном на центральной площади города праздновали его победу на выборах около 300 горожан. Неизвестный мужчина подошел к мэру и попросил сделать совместное селфи. Однако вместо ярких снимков Хорн неожиданно получил несколько резких ударов в лицо.

"У меня сломан нос, два небольших шва и сломанный зуб", - рассказал позже в больнице Хорн.

Сотрудники полиции арестовали дебошира. Им оказался 54-летний местный житель, который, по версии следствия, ударил Хорна не из политических побуждений, а по причине психического заболевания.

Отмечается, что Хорн одержал победу в выборах над кандидатом от "зеленых" Дитером Соломоном, который занимал эту должность на протяжении 16 лет.

Напомним, в родном городе Карла Маркса, небольшом немецком населенном пункте Трир, открыли памятник легендарному философу. Постамент немцам подарили представители Китая.