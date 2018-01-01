В Госдуме предложили наказывать артистов, "поливающих грязью русских"

Депутаты хотят лишить критикующих Россию артистов гонораров из госбюджета.

Депутаты считают, что актеров с "антироссийскими взглядами" стоит наказывать Фото: YouTube

Депутаты Госдумы РФ предложили рекомендовать режиссерам не задействовать в своих работах с госфинансированием актеров с "антироссийскими взглядами". По мнению народных избранников, они должны быть лишены работы.

С такой инициативой выступил замглавы Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев. Он отметил, что гонорары в несколько сотен тысяч для выражающих свою позицию артистов не являются справедливыми, пишет "Лайф".

"Получается странная ситуация, когда некоторые деятели культуры мало того что поливают грязью русских, но делают это за счет налогоплательщиков", - отметил инициатор предложения.

Сухарев добавил, что уже подготовил запрос министру культуры Владимиру Мединскому с данным предложением.

Напомним, 20 февраля актёр Алексей Серебряков заявил, что национальная идея России заключается в "силе, наглости и хамстве". Его слова вызвали большой резонанс в обществе. За сказанное артиста назвали подлым и лицемерным.